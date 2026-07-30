坚决维护国家主权 促进国家利益 拓展合作与发展空间

越通社河内 ——在越南第三十三次外交工作会议和第二十二次全国外事工作会议（8月1日至7日）召开前夕，越共中央委员、外交部常务副部长阮明宇就近年来越南边界领土工作取得的重要成果，以及下一阶段坚决维护国家主权、促进国家利益、巩固和平、拓展合作与发展空间的重点方向接受了媒体的采访。



夯实法律基础 维护陆地边界与海上和平稳定



阮明宇表示，边界和领土工作一直是越南党和国家高度重视的经常性任务，既关乎国家主权和领土完整，还事关和平稳定环境和国家发展。



自2023年12月第三十二次外交工作会议和第二十一次全国外事工作会议以来，外交部与各部门、地方密切配合，在陆地边界和海上领域积极推进相关工作，取得一系列重要成果，主要体现在四个方面：不断巩固维护国家主权及合法权益的法律基础；提升陆地边界和海域管理水平；促进谈判、对话与合作；将边界领土工作与服务国家发展的外交工作紧密结合。



目前，越南陆地边界总体保持和平稳定，有力促进边境地区经济社会发展，改善居民生活，加强越南与周边国家边境地方之间的交流合作。在海上，越南坚持按照1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）采取和平、合法举措，坚定维护国家主权、主权权利和管辖权。



阮明宇介绍，自2023年底以来，越南与周边国家共举行16次联合委员会及专业机制会议，就边界管理、界碑维护等问题开展密切合作，及时处理有关问题，进一步增进互信。



服务发展的边境外交工作取得了积极成效。越中板约—德天瀑布跨境旅游合作区正式投入运营，友谊—友谊关智慧口岸建设进入试点阶段。自2024年以来，越南与有关国家共同启用了6对国际和双边口岸，并恢复部分传统边境通道。



外交部还积极协助地方解决行政区划调整中的涉外问题，把边境管理与地方发展有机结合。

海上领域，2024年7月17日，越南向联合国提交东海中部200海里以外大陆架外部界限划界案；2025年2月21日，越南政府正式公布北部湾领海基线声明。2025年3月，越南完成向联合国大陆架界限委员会陈述相关法律和技术依据，进一步彰显越南依据《联合国海洋法公约》依法维护合法权益、坚持和平、负责任立场。

与此同时，越南继续通过对话和谈判妥善管控分歧，推动海上划界与合作，落实《东海各方行为宣言》（DOC），积极参与制定符合国际法特别是《联合国海洋法公约》的、且具有实质性和约束力的《东海行为准则》（COC）。在油气开发、渔业、海洋科研、环境保护、应对气候变化及可再生能源等领域的国际合作也不断扩大。



主动应对挑战 推动主权维护与发展相结合



阮明宇表示，陆地边界总体仍将保持稳定，但地形变化、边境侵蚀、跨境犯罪以及口岸升级等问题仍需妥善处理。海上方面，违反国际法的诉求、大国战略竞争以及非传统安全挑战，对维护海洋权益提出新的要求。



在此背景下，边界和领土工作必须进一步提高战略研判能力，坚持及早谋划、主动应对，防止分歧演变为冲突，绝不以损害越南合法权益为代价换取和平稳定。



阮明宇指出，下一阶段将重点推进四项任务。



第一，坚定维护国家主权和领土完整，加强边界管理，通过和平方式解决遗留问题。越南将继续同中国、老挝、柬埔寨有效落实有关法律文件，推进边界管理合作；在海上密切关注局势，加强斗争与对话相结合，积极推动《东海行为准则》磋商。



第二，进一步发挥外交服务发展的作用，加强基础设施互联互通，推动口岸开放升级和智慧口岸建设，促进贸易、旅游和民间交流，把边境地区打造成为新的合作与发展空间。同时，大力发展绿色、现代、可持续海洋经济，加强海上风电、海洋科技、生物多样性保护和气候变化应对等领域国际合作。

第三，加快边界和领土管理现代化建设，完善国家统一数据库，推动数字技术在管理、预测和政策制定中的应用，同时创新国土主权宣传工作。



第四，加强干部队伍建设，培养政治坚定、纪律严明、业务精通的专业人才，并进一步加强中央与地方、国内部门与驻外机构之间的协调配合，不断提升研究预测能力，更好争取国际资源。



阮明宇表示，在党和国家坚强领导以及各部门各地方密切协作下，越南边界和领土工作将继续为维护国家主权和领土完整、促进国家利益、巩固和平稳定、拓展合作与发展空间作出积极贡献，为顺利落实越共十四大决议和国家新发展阶段各项目标任务提供有力保障。（完）