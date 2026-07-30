东盟高度重视基于规则的海洋合作

越通社河内——越通社记者马尼拉报道，7月30日，在菲律宾马尼拉举行的第十届东盟媒体论坛“东盟在推动基于规则的海洋合作中的作用”专题讨论会上，与会代表强调了在地缘政治竞争加剧、供应链中断以及非传统安全挑战日益增多的背景下，东盟在海洋空间治理方面的战略作用。



与会代表集中讨论了如何确保‘东海行为准则’（COC）等法律框架与推动海洋生物多样性保护、海洋经济可持续发展以及加强执法协调以应对海上跨国犯罪之间的平衡。



论坛上，东盟船东协会联合会（FASA）主席哈吉·穆罕默德·萨夫万·本·奥斯曼（Haji Mohamed Safwan Bin Othman）强调，海运是东盟贸易与经济增长的基石。全球超过80%的贸易量通过海运完成，而东盟的贸易总量已达4.4万亿美元。



然而，东盟航运业正面临诸多挑战，包括向净零排放转型的进程、各国法规标准的不一致，以及地缘政治的不确定性导致保险成本上升、运输时间延长和供应链中断。



萨夫万认为，东盟需要推动航运法规的协调一致，加大对港口基础设施和清洁燃料的投资，同时制定统一的航运战略，以提高应对外部冲击的韧性。



在提及‘东海行为准则’（COC）的制定进程时，菲律宾大学海洋事务与海洋法研究所专家尼尔·S·西尔瓦（Neil S. Silva）认为，亚洲的海上问题不仅涉及主权争议，还与海洋主张、资源获取权、航行自由以及维护基于1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的国际法治秩序息息相关。



他强调，COC需确保符合UNCLOS，避免产生削弱《公约》效力的平行规定或例外条款，同时不限制各方利用国际争议解决机制的权利。此外，东盟还需通过信息共享、培训、调查以及各职能部门之间的协调，继续加强执法合作，以有效应对海上各类跨国犯罪。



与此同时，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院（RSIS）海洋安全项目研究员埃米尔扎·阿迪·夏伦德拉（Emirza Adi Syailendra）博士认为，供应链中断暴露出东盟的弱点，因为许多经济体在很大程度上仍依赖区域外的供应来源。



埃米尔扎·阿迪·夏伦德拉表示，“关系多元化与减少依赖”的趋势正受到越来越多的东南亚国家青睐，旨在增强自主性、扩大合作选择，并提高应对全球地缘政治和经济波动的能力。（完）

越通社