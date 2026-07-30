旅德越侨十余年为长沙岛上执勤战士子女提供免费住房

越通社河内——十多年来，旅居德国越南侨胞阮文强将其位于河内黄烈坊灵潭的5套自有住房，免费提供给在长沙岛上执勤战士子女，供他们在前往首都攻读大学期间居住。对阮文强先生而言，这是表达对在祖国遥远海岛履行神圣使命的战士们一份关怀与感情的一种方式。



与越通社驻柏林记者交谈时，阮文强多次提及“这只是一件小小的事”。阮文强认为，每个人都有表达心系故土的方式，而他所做的事情并没有什么特别之处。



30多年前，毕业于河内旅游大专后，阮文强前往德国创业。1996年，他和妻子在柏林市中心开办了一家家庭超市。经过近三十年的稳定经营，他在灵潭投资建设了一栋约有80套公寓出租的住宅楼。在这些公寓中，他特意拿出5套，为长沙岛上执勤战士的子女提供免费住所。



在一个具有革命传统的大家庭中出生与成长，对他而言，对祖国故土的情感是极为自然而然的。2014年，他与许多在德越南人一同参加了心系祖国海洋岛屿的各项活动。通过了解长沙岛上战士们的生活，从一位父亲的角度，他简单地想着，如果孩子们能有一个稳定的住所以便安心求学，那么远在海岛上的父母也能少一份牵挂。



阮文强先生分享道：“我们越南人每个人都爱国，只是表达的方式有所不同。我认为，唯有付出才是永恒的。”





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