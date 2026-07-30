印度正式向越南榴莲开放市场

越通社河内——据越南农业与环境部种植及植物保护局消息，印度已正式允许进口越南鲜食榴莲供消费。



印度驻河内大使馆称，印度政府已根据2026年7月9日第S.O.3828(E)号通知，颁布了2026年《植物检疫令（印度进口规定）》第五次修订案。该法令于7月13日刊登在印度公报上，并自公布之日起生效。



越南同塔省榴莲。图自越通社

根据新规定，越南被补充列入允许向印度出口鲜食榴莲的国家名单。值得注意的是，印方不要求在植物检疫证书上作附加声明，也不对该产品适用特殊进口条件。



印度开放市场是两国植物保护机构之间技术交流与协调合作的结果，同时也反映了越印农业和贸易合作的积极发展。凭借庞大的人口规模、日益扩大的中产阶级以及不断增长的高质量进口农产品需求，印度市场为越南企业实现出口市场多元化、提升越南榴莲的价值和地位提供了更多机会。



然而，印度仍是越南榴莲的新市场。初期阶段，产品预计将集中在大城市、高端零售系统、进口水果店、餐厅、酒店和电商渠道销售。种植及植物保护局建议企业仔细研究当地消费偏好、购买力、产品规格、运输方式和分销体系，以制定合适的市场进入计划。（完）