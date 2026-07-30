越南携手APEC各经济体推动中小微企业数字化转型

越通社河内——7月30日上午，越南外交部2027年APEC秘书处同越南财政部私营企业和集体经济局在河内联合举办“关于在人工智能发展背景下推动中小微企业数字化转型的APEC研讨会”。



越共中央委员、外交部常务副部长、2027年APEC国家秘书处主任阮明羽在开幕式上强调，中小微企业始终是增长、创新和就业的动力，占APEC区域企业总数的97%以上。在人工智能和数字技术正在重塑全球经济的背景下，提升中小微企业的数字能力不仅是为了帮助企业适应数字化转型，更重要的是为提升经济在人工智能时代的生产率、效率和竞争力注入新动力。



阮明羽强调，对越南而言，发展私营经济部门和提升中小微企业竞争力是新阶段发展的战略优先，有助于实现在科技、创新和数字化转型基础上的快速、可持续增长目标。为实现这一目标，越南愿与APEC各经济体加强合作，推动技术转让、分享经验、发展数字人力资源，并构建有利的生态系统，使中小微企业能够有效利用数字化转型和人工智能。



阮明羽重申，作为2027年APEC东道主，越南将继续与APEC各成员密切配合，推动切实的合作倡议，为生产力增长、竞争力提升和增强区域经济韧性注入新动力。



财政部民营经济与集体经济企业局副局长郑氏香在研讨会上发言时表示，数字化转型和AI应用需要与企业，特别是中小微企业的实际需求相结合，从而切实提高生产率、治理效率和市场开拓能力。分享经验、加强APEC各经济体之间的合作以及动员国际组织的资源，将有助于构建全面的支持生态系统，助力中小型企业在数字时代可持续发展。

研讨会现场。图自越通社

APEC数字经济指导组组长伊奇万·纳苏蒂安（Ichwan Nasution）分享了APEC未来合作的优先方向，包括推动数字技术和人工智能应用、加强数字互联互通、缩小数字鸿沟、构建安全可信的数字环境，以及支持企业，特别是中小微企业有效利用数字化转型带来的机遇。他相信，研讨会上的交流和政策建议将为APEC数字经济制定和完善APEC数字经济议程，同时助力越南为2027年亚太经合组织年做好准备。



根据议程，为期两天的研讨会中，与会代表将重点分析人工智能和数字化转型正在改变商业模式、供应链和劳动力市场的新趋势；分享提升中小微企业生产率、运营效率和参与全球价值链能力的AI应用解决方案和模式。同时，讨论促进数字技能发展、缩小数字鸿沟、增强金融可及性、数字基础设施以及构建有利生态系统的政策，使企业能够安全、负责任地应用AI。另外，提出区域合作方向，包括经验分享、资源动员和推动APEC支持中小微企业在数字时代发展的共同倡议。（完）

