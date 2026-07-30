经济

强化越南电子商务生态系统中各主体责任

在《电子商务法》正式生效近一个月后，在线买卖市场正在出现初步变化。从电商平台、企业、卖家到KOL、KOC（社交媒体意见领袖）和联盟营销人员，都不得不改变运营方式，从速度型增长转向以责任、透明和依法合规为基础的发展。

庆和省推动电子商务发展，优先将主力产品和“一乡一品”产品投放到数字平台，以拓展销售渠道。图自越通社
庆和省推动电子商务发展，优先将主力产品和“一乡一品”产品投放到数字平台，以拓展销售渠道。图自越通社

越通社河内——在《电子商务法》正式生效近一个月后，在线买卖市场正在出现初步变化。从电商平台、企业、卖家到KOL、KOC（社交媒体意见领袖）和联盟营销人员，都不得不改变运营方式，从速度型增长转向以责任、透明和依法合规为基础的发展。

负责任的市场环境

在经历了多年的高速发展之后，越南电子商务进入了重建秩序的阶段。《电子商务法》首次明确了电子商务生态系统各主体的责任，从平台、卖家、企业、KOL、KOC到联盟营销人员。每一个环节都必须对自身在数字环境中的行为负责。

卖家或KOL、KOC为了增加销量而夸大产品宣传的时代已经过去。取而代之的是，每一条信息都必须基于产品的法律档案，推荐人也必须对自己传达的内容负责。

内容创作者兼联盟营销人员武长维表示，在每次直播前，产品都必须与公告文件、标签、分销单位以及《广告法》的规定进行核对。

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同塔省黄庆酸肉团生产厂在社交网络上直播销售各类产品。图自越通社

许多内容创作者也表示，“100%有效”、“承诺治愈”等绝对化承诺已不再被使用。每次直播前仔细核查法律档案，不仅有助于降低违规风险，也有助于提升内容创作者和企业自身的信誉。

从企业角度来看，Cocoon公司电商运营负责人邓拉辉表示，合规现在不仅发生在产品上架环节，而是从生产、检验、包装到产品描述的过程就开始了。

《电子商务法》实施近一个月后，许多企业表示销售流程已发生显著变化，从卖家身份认证、商品来源管控到税务管理和信息透明化。

更重要的是，市场正逐步淘汰无资质店铺、来源不明的店铺，遏制假冒伪劣商品，为规范经营的企业创造更公平的竞争环境。

Be' Balane越南公司电商代表阮友寿表示，企业、平台和监管机构之间的协同配合正在帮助打假工作更加有效。强化各主体责任并没有增加经营壁垒，反而有助于保护诚信经营企业免受品牌假冒和知识产权侵权的侵害。

构建完善的生态系统

据工贸部电子商务与数字经济局下属电商与数字技术发展中心主任阮友俊表示，《电子商务法》实施近一个月后，各数字平台已积极准备以满足新要求。各平台同步完善商品管控流程，加强卖家身份认证和验证，存储交易数据，同时为消费者建立更加透明的投诉受理和处理流程。

在监管机构方面，工贸部也加大宣传力度，帮助平台、企业和消费者更加清楚地了解其在数字环境中参与交易时的权利、义务和责任。

阮友俊表示，法律生效后最重要的不在于颁布更多规定，而是要在整个电子商务生态系统中建立合规文化。

TikTok越南代表阮林青表示，最重要的要求之一是卖家、内容创作者的实名认证和验证。目前TikTok Shop以及其他许多平台已开始按照《电子商务法》的时间表，部署技术方案对数百万个销售账户进行验证。

除了验证卖家信息外，各平台还必须主动加强平台商品管理、接收消费者反馈，并建立平台已售商品的自动检查机制。

去年在四大平台上有营收的卖家总数同比下降了5.6%。图自越通社

电商平台提高费用：负担压在卖家肩上

据数据聚合与挖掘平台 Metric 的快速报告显示，在虾皮（Shopee）、抖音小店（TikTok Shop）、来赞达（Lazada） 和 Tiki四大电商平台上仍在运营的卖家数量仅剩60.2万多家，同比减少超过7%，相当于近4.8万名卖家在短短一年内退出市场。

阮林青表示，买家、卖家和内容创作者的信任是电子商务的生存之本。因此，打击假冒伪劣商品和与描述不符的商品，不仅是法律要求，也是平台可持续发展的条件。

政策的积极变化帮助越南电子商务进入更加强力的洗牌阶段。据Metric报告，2026年上半年电商行业增速达20-22%，预计下半年将继续强劲增长。四大电商平台营收超过291万亿越盾（约合人民币764.1亿元），同比增长44%。值得注意的是，品牌官方店铺虽然仅占店铺总数的不到3%，却贡献了全市场超过三分之一的营收。

当各主体责任通过法律得以明确并同步落实后，越南电子商务将不再主要以低价或未经证实的宣传手段进行竞争。取而代之的是，消费者信任、商品质量和整个生态系统的透明度将成为新的竞争优势，为市场在下一增长阶段的可持续发展奠定基础。（完）

越通社
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