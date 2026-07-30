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越南与东南亚半导体协会加强合作 共同发展半导体生态系统

7月30日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了东南亚半导体协会（SEMI SEA）主席Linda Tan及协会成员。

越南政府副总理胡国勇会见东南亚半导体协会（SEMI SEA）主席Linda Tan。图自越通社
越南政府副总理胡国勇会见东南亚半导体协会（SEMI SEA）主席Linda Tan。图自越通社

越通社河内——7月30日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了东南亚半导体协会（SEMI SEA）主席Linda Tan及协会成员。

胡国勇在会上表示，越南设定了2026-2045年期间保持两位数经济增长的目标，力争成为高收入国家，强调科技、创新和数字化转型是战略选择，其中半导体产业是为提升竞争力和推动可持续发展的优先行业之一。

胡国勇建议SEMI SEA继续发挥越南与国际半导体企业界之间的桥梁作用；帮助成员企业了解投资机会，扩大与越南伙伴的合作；加强经验分享，支持越南更深入参与区域和全球半导体生态系统。

他同时希望SEMI SEA向3000多家成员企业和国际合作伙伴推介越南的投资环境，助力吸引更多高质量项目，特别是在为半导体行业培养和开发高素质人力资源方面。胡国勇责成财政部与SEMI SEA密切配合，筹备各项合作计划，以提升投资促进效果。

SEMI SEA主席Linda Tan表示，协会愿与越南并肩合作，支持越南实现半导体产业发展愿景。她认为，副总理的分享以及各部委的参与，让成员企业更清楚地了解了越南在该领域的方向和承诺。

Linda Tan强调，SEMI SEA继续努力对接越南与全球半导体界，同时对越南政府建设具有国际竞争力的半导体产业所展现的远见和决心给予高度评价。SEMI SEA各成员企业愿意与越南开展长期合作，并就可在哪些领域支持越南发展半导体产业进行交流。（完）

越通社
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