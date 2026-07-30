科技

越共中央总书记、国家主席苏林：创造性劳动必须成为国家未来最重要的资源

7月30日下午，越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会（以下简称指导委员会）主任苏林在党中央总部主持召开指导委员会会议，总结自成立以来的工作成果并部署今后重点任务。

越共中央总书记、国家主席苏林主持召开中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会会议，总结自成立以来的工作成果并部署今后重点任务。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林主持召开中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会会议，总结自成立以来的工作成果并部署今后重点任务。图自越通社

越通社河内——7月30日下午，越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会（以下简称指导委员会）主任苏林在党中央总部主持召开指导委员会会议，总结自成立以来的工作成果并部署今后重点任务。

会上，越共中央委员、中央办公厅主任阮海宁公布了政治局关于指导委员会成员分工和健全的决定。据此，指导委员会直属中央政治局，共由31名成员组成。其中，越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理黎明兴担任指导委员会主任。

在听取政治局关于指导委员会成员分工和健全的决定、指导委员会常设机构的报告及与会代表意见后，越共中央总书记、国家主席苏林强调，健全中央指导委员会不仅仅是任务分工的调整，更深层次是为了适应新阶段工作要求而进行的工作重心转变。

苏林要求，中央和指导委员会的领导是统一、一贯、不间断的。所有已颁布的主张、方案、计划和任务必须继续严肃、有效、按时落实，不让组织健全工作影响到正在推进的工作。在健全的同时，中央指导委员会必须抓紧指导、统一各部委、地方的指导委员会健全工作，确保职能、任务、运行机制和领导责任的同步性。

关于今后落实第57号决议的重大方向，苏林表示，继续从进度管理向结果治理强力转变。每项任务必须明确需要解决的问题、最终产出、使用对象、责任机构和个人、实施条件和评价标准。任务只有在产出投入使用并产生可衡量、可验证的结果时，才被视为完成。

vnanet-lmhjul30.jpg
越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理、指导委员会主任黎明兴发表讲话。图自越通社

苏林强调，必须实现从“简单劳动”向“创造性劳动”的根本转变，并与提升国家人力资源质量相结合。这是第57号决议在新阶段的最大目标，也是最重要的衡量标准。逐步使农民成为数字农民，掌握现代农业技术；工人掌握先进技术和设备；企业家队伍成为创新的先锋力量；干部队伍从管理思维转向发展型思维。创造性劳动必须成为国家未来最重要的资源。

苏林明确指出，集中资源形成具有竞争力的产品、市场和企业。所有研究任务都必须面向应用能力、商业化能力以及提升经济体和全社会的竞争力。

资源必须优先用于具有基础性、战略性、高辐射性和明确使用主体的任务；克服分散投资、任务碎片化却未能形成足够强大的产品和能力的状况。企业必须从确定课题、研究、试验到产品商业化全程参与。

实现从部分领域的创新向全社会创新的强力转变。每一个公民都可以成为创新的主体。每一个企业都必须将创新视为生存发展的必要条件。

会议结束后，苏林要求抓紧完善各项条件，使健全后的中央指导委员会立即投入工作；完成常设机构工作的全面交接，确保各项任务不中断；集中资源推进会议上已达成共识的重点战略任务。

苏林指示，中央指导委员会、各级党委、党组织、机关和地方要继续以最高责任感开展工作，继承、巩固和充分发挥已取得的成果，强力转向组织实施，推动各项任务落实到最终产出和成效；同时推动全社会从简单劳动向更多基于知识和技术的创造性劳动转变。精神是：言必行、诺必践，确定为战略重点任务就要一抓到底，不让决议停留在口号或竞赛运动层面。

凭借高度的政治决心、明确的做法、具体的责任以及整个政治体系、企业界和全社会的参与，苏林相信第57-NQ/TW号决议将深入到每个层级、每个组织、每个企业；产生实质性转变，直接贡献于国家的生产率、竞争力和快速可持续发展。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #苏林 #越共中央总书记 #国家主席 #中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会 #第57号决议 河内市
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

青年工程——国家革命历史遗迹布泽车站的数字化项目，帮助民众、游客及年轻一代更深入地了解家乡的历史价值。图自越通社

越南推动遗产转化为文化产业发展的资源

凭借庞大的遗产宝库，越南拥有许多国家难以企及的宝贵资本。在全球一体化和竞争背景下，将遗产转化为数据资源、数字化知识、知识产权和发展文化产业，是发挥国家软实力、为国家发展创造动力的必然要求。

科技创新——推动越南经济迈入新发展阶段的重要引擎。图自越通社

科技创新——推动越南经济迈入新发展阶段的重要引擎

越共中央委员会第三次全体会议审议通过了关于创新越南发展模式的决议，明确将科技、创新和数字化转型确立为新阶段经济增长的核心动力。经济专家认为，这将为提高劳动生产率、增长质量和国家竞争力提供重要支撑。

更多

附图。图自互联网

人工智能对越南经济增长的影响

人工智能（AI）为实现生产力飞跃、创新商业模式和推动经济增长开辟了机遇。然而，AI的影响并不必然是积极的。如果缺乏适当的基础设施、数据、人力资源和体制，这项技术可能会加剧失业、不平等、安全风险以及对外部的技术依赖。

2026年嘉莱量子年正式开幕。图自越通社

2026年嘉莱量子年正式开幕

嘉莱省人民委员会与国家创新中心（NIC）、越南量子科技创新与专家网络（VNQuantum）在归仁坊联合举行2026年嘉莱量子年开幕式暨以“时机已至——时代信号”（Sign of the Times）为主题的国际社会目标量子计算黑客松大赛总结仪式。

越南商品正逐步通过电子商务平台进入国际市场。图自Vietnam+

河内试点开展数字消费与电子商务保护模式

根据《河内市数字消费与电子商务保护模式试点方案》，到2028年，河内市力争实现500个主体参与或接入该模式，1000种产品在数字展区或关联栏目中公开展示，至少80%的产品具有可追溯性或相应标识码，100%的参与主体接受强制信息公开指导等目标。

观众参观展览。图自越通社

量子、半导体与超导体展览会在嘉莱省开幕

量子、半导体与超导体展览会共设16个展位。其中，9个展位展示量子、半导体及超导体的产品，如质子计数系统、智能存储站及多种先进技术。其余7个展位展示电信服务、工业添加剂及银行相关产品，如石墨烯产品和遥控玩具等。

会议现场。图自越通社

促进东南亚地区量子技术领域合作

嘉莱省科学技术厅同国家创新中心（NIC）、越南创新和量子技术专家网络（VNQuantum）及国际跨学科科学与教育中心（ICISE）27日下午在国际跨学科科学与教育中心联合举行东南亚量子协调员扩大会议。

越南天体物理学校项目汇聚众多国际青年科学家

越南天体物理学校项目汇聚众多国际青年科学家

7月27日下午，在跨学科国际科学与教育中心（ICISE），越南科学会晤协会，ICISE中心及越南宇宙与天体物理协会的各位天文学家联合举办了第十届越南天体物理学校（VSOA10）项目启动仪式。

2026年前6个月，数字经济增加值占全市地区生产总值（GRDP）的比重预计达16.7%。图自baodautu.vn

河内加速发展数字经济，力争实现占GRDP 22%的目标

026年前6个月，数字经济增加值占全市地区生产总值（GRDP）的比重预计达16.7%，价值约55亿美元，按现价计算同比增长10.6%。在全市GRDP增长8.2%的背景下，数字经济为总体增长贡献了约1.1个百分点。

TikTok配合开展“吟唱越南”活动，积极在数字平台上弘扬越南文化特色并推广越南旅游形象。图自胡志明市旅游局

在数字空间塑造越南文化特色与文化主权

在越南文化发展中央指导委员会会议上，越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，当前面临的大空白之一是“在数字环境中，积极文化价值的吸引力与传播能力尚未跟上数字平台和数字内容的发展速度”。这是阻碍文化转化为内生资源、软实力以及国家发展动力瓶颈所在。

高平省芹安乡公共行政服务中心的人员指导居民办理行政手续。图自越通社

边境山区省份的三大核心转变

高平省委书记、省人民议会主席潘升安强调：数字化转型不仅仅是技术，更是领导思维和组织实施方式的问题。最重要的突破口就是从传统管理思维向基于数据的现代治理思维转变。高平省聚焦三大核心转变，包括干部队伍的认识、国家机关的运作方式以及从管理向服务的转变。

越南科学与技术翰林院与越南驻奥地利大使馆及国际应用系统分析研究所举行科技外交座谈会。图自越通社

越南科学与技术翰林院以科学外交和民间外交为基础推进国际融合

从7月19日至23日访问奥地利期间，由越南科学与技术翰林院副院长陈俊英教授率领的工作代表团开展了一系列科学外交与民间外交活动，与国际应用系统分析研究所（IIASA）、奥地利科学院、维也纳工业大学、国际原子能机构（IAEA）、越南驻奥地利大使馆、各友好组织以及在奥越南知识界群体等进行沟通交流，为扩大合作网络、加强科学与政策之间的连接，并为新阶段的科研合作项目奠定基础作出贡献。

与会代表在论坛发布会上体验服务于旅游业的虚拟现实技术。图自越通社

加大酒店-旅游行业的高科技应用力度

7月23日下午，HORECFEX Vietnam组委会在岘港阿里亚纳（Ariyana）国际会议中心正式发布关于越南酒店与旅游业科技、创新与供应链论坛（HORECFEX Vietnam 2026）的相关信息。该活动将于2026年8月20日至21日在岘港市举行。

越南军用电子电信集团供图

为越南科技“雄鹰”腾飞铺就跑道

要让越南科技企业具备走向全球的足够能力，国家需主动扮演建构者角色：提出重大课题、开辟首发市场，并以政府购买力滋养国家科技实力。

河内学生将人工智能应用于图像创作和机器人组装设计。图自越通社

连接全球越南智慧：打造具有竞争力的“越南制造”技术

日本庆应义塾大学Tung Laboratory实验室主任谢德松在接受越通社驻日本记者采访时表示，作为一名在日本从事先进技术研究的越南科学家，他希望从三个方面为越南作出贡献。首先是通过联合指导本科生和研究生、组织专题课程、研讨会及越日交流活动来培养高水平科研人才。第二是制定联合科研项目，使越南研究团队能够直接参与全球新技术研究项目。第三是加强企业与国际实验室的对接，从而打造具备商业化潜力并能创造实际价值的产品。

双方代表合影。图自越通社

推动越南与奥地利地方间战略技术合作

在访问上奥地利州期间，7月22日，越南驻奥地利大使武黎太煌与该州州长托马斯·施泰尔策（Thomas Stelzer）举行工作会谈，就推动双方在贸易投资、科技、教育、劳务、旅游和民间交流等领域的合作措施进行交流。

越南科技部长武海军发表录像讲话，祝贺世界知识产权组织（WIPO）第68届成员国大会开幕。（图片来源：越南常驻日内瓦代表团供图）

越南知识产权领域融入国际程度已有明显改善

越南已主动完善体制，逐步建立了与国际标准接轨的知识产权体系，并取得了多项积极成果。与区域内其他国家相比，越南在知识产权领域拥有诸多亮点，多项指标和标准得到改善。

山东重工代表与全球合作伙伴启动《共创绿色智能装备产业新生态倡议》。图自BNEWS

1600余家国际合作伙伴齐聚河内参加绿色设备展示会

以“科技赋能 装备美好”为主题的全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会吸引全球62个国家的近1600名合作伙伴参加，彰显山东重工集团在推进绿色能源转型及东南亚工业装备现代化方面的战略布局。