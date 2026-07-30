越共中央总书记、国家主席苏林：创造性劳动必须成为国家未来最重要的资源

越通社河内——7月30日下午，越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会（以下简称指导委员会）主任苏林在党中央总部主持召开指导委员会会议，总结自成立以来的工作成果并部署今后重点任务。



会上，越共中央委员、中央办公厅主任阮海宁公布了政治局关于指导委员会成员分工和健全的决定。据此，指导委员会直属中央政治局，共由31名成员组成。其中，越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理黎明兴担任指导委员会主任。



在听取政治局关于指导委员会成员分工和健全的决定、指导委员会常设机构的报告及与会代表意见后，越共中央总书记、国家主席苏林强调，健全中央指导委员会不仅仅是任务分工的调整，更深层次是为了适应新阶段工作要求而进行的工作重心转变。



苏林要求，中央和指导委员会的领导是统一、一贯、不间断的。所有已颁布的主张、方案、计划和任务必须继续严肃、有效、按时落实，不让组织健全工作影响到正在推进的工作。在健全的同时，中央指导委员会必须抓紧指导、统一各部委、地方的指导委员会健全工作，确保职能、任务、运行机制和领导责任的同步性。



关于今后落实第57号决议的重大方向，苏林表示，继续从进度管理向结果治理强力转变。每项任务必须明确需要解决的问题、最终产出、使用对象、责任机构和个人、实施条件和评价标准。任务只有在产出投入使用并产生可衡量、可验证的结果时，才被视为完成。

越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理、指导委员会主任黎明兴发表讲话。图自越通社

苏林强调，必须实现从“简单劳动”向“创造性劳动”的根本转变，并与提升国家人力资源质量相结合。这是第57号决议在新阶段的最大目标，也是最重要的衡量标准。逐步使农民成为数字农民，掌握现代农业技术；工人掌握先进技术和设备；企业家队伍成为创新的先锋力量；干部队伍从管理思维转向发展型思维。创造性劳动必须成为国家未来最重要的资源。



苏林明确指出，集中资源形成具有竞争力的产品、市场和企业。所有研究任务都必须面向应用能力、商业化能力以及提升经济体和全社会的竞争力。



资源必须优先用于具有基础性、战略性、高辐射性和明确使用主体的任务；克服分散投资、任务碎片化却未能形成足够强大的产品和能力的状况。企业必须从确定课题、研究、试验到产品商业化全程参与。



实现从部分领域的创新向全社会创新的强力转变。每一个公民都可以成为创新的主体。每一个企业都必须将创新视为生存发展的必要条件。



会议结束后，苏林要求抓紧完善各项条件，使健全后的中央指导委员会立即投入工作；完成常设机构工作的全面交接，确保各项任务不中断；集中资源推进会议上已达成共识的重点战略任务。



苏林指示，中央指导委员会、各级党委、党组织、机关和地方要继续以最高责任感开展工作，继承、巩固和充分发挥已取得的成果，强力转向组织实施，推动各项任务落实到最终产出和成效；同时推动全社会从简单劳动向更多基于知识和技术的创造性劳动转变。精神是：言必行、诺必践，确定为战略重点任务就要一抓到底，不让决议停留在口号或竞赛运动层面。



凭借高度的政治决心、明确的做法、具体的责任以及整个政治体系、企业界和全社会的参与，苏林相信第57-NQ/TW号决议将深入到每个层级、每个组织、每个企业；产生实质性转变，直接贡献于国家的生产率、竞争力和快速可持续发展。（完）