海防市启动自由贸易区 打造“新增长空间”

越通社河内——7月30日下午，海防市人民委员会公布政府总理关于海防经济区的各项决定，并举行以“构建新增长空间”为主题的海防自由贸易区启动仪式。
塑造国家发展模式
越南政府副总理黎进珠在活动上强调，海防具备率先革新全国增长模式的充分条件。合并后，该市经济规模位居全国前列，发展空间扩大，将工农业生产区和都市区与海港、物流体系相连接。
海防获国会批准试点6组共41项特殊机制和政策，并将继续享受针对特别都市的优越机制。这是该市提高治理质量和执行效率的重要基础。
在经济区发展方面，2026年2月12日，政府总理颁布第288/QĐ-TTg号决定，成立规模5300公顷的海防经济特区，位于城市西部，重点发展人工智能、机器人、大数据、化工及研发等高科技产业和服务。
对于海防南部沿海经济区，2026年3月14日第431/QĐ-TTg号决定批准了到2050年的总体规划，面积约2万公顷，为发展工业园区、都市区及与海港和物流相关的服务业奠定基础。
在新阶段，海防将拥有三个战略动力空间，功能互补、相互支撑，成为体制杠杆和连接全市各经济区成为统一生态系统的平台。
区域最具吸引力的投资目的地
在活动上，海防市颁发了13份投资登记证书和2份合作谅解备忘录，总注册资本和承诺投资额超过31亿美元。
海防市委书记黎玉珠表示，该市目前有来自42个国家和地区的1860多个外资项目，注册资本总额超过540亿美元，占全国累计外资总额的近10%。国内多家大型集团如Vingroup、Sun Group、和发、Geleximco、京北也在当地投资。
海防是唯一连续11年保持两位数增长的地方。2026年上半年，地区生产总值增长11.33%，位居全国第三，在7个中央直辖市中排名第一；工业生产指数增长14.8%；出口额近260亿美元；港口货物吞吐量近9600万吨；吸引外资达31亿美元；国内投资资金超过98万亿越盾。
为使各项决定尽快落地实施，黎进珠要求海防制定总体发展战略和协调机制，明确各经济区、工业园区和自由贸易区的功能定位和优先产业；统一投资促进牵头单位；按质量、绿色、可持续方向吸引投资；同时加强区域在基础设施、物流、能源、人力资源和供应链方面的联动，形成足以与区域内大型经济中心竞争的综合生态系统。（完）
黎明兴总理出席海防市公安局“人民武装力量英雄”称号颁授仪式
5月14日下午，越南政府总理黎明兴出席海防市公安局“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。越共中央总书记、国家主席苏林送来花篮表示祝贺。