海防市启动自由贸易区 打造“新增长空间”

越通社河内——7月30日下午，海防市人民委员会公布政府总理关于海防经济区的各项决定，并举行以“构建新增长空间”为主题的海防自由贸易区启动仪式。



塑造国家发展模式



越南政府副总理黎进珠在活动上强调，海防具备率先革新全国增长模式的充分条件。合并后，该市经济规模位居全国前列，发展空间扩大，将工农业生产区和都市区与海港、物流体系相连接。



海防获国会批准试点6组共41项特殊机制和政策，并将继续享受针对特别都市的优越机制。这是该市提高治理质量和执行效率的重要基础。



在经济区发展方面，2026年2月12日，政府总理颁布第288/QĐ-TTg号决定，成立规模5300公顷的海防经济特区，位于城市西部，重点发展人工智能、机器人、大数据、化工及研发等高科技产业和服务。



政府副总理黎进珠颁发政府总理关于经济区和启动海防自由贸易区的决定。图自越通社

对于海防南部沿海经济区，2026年3月14日第431/QĐ-TTg号决定批准了到2050年的总体规划，面积约2万公顷，为发展工业园区、都市区及与海港和物流相关的服务业奠定基础。



在新阶段，海防将拥有三个战略动力空间，功能互补、相互支撑，成为体制杠杆和连接全市各经济区成为统一生态系统的平台。



区域最具吸引力的投资目的地



在活动上，海防市颁发了13份投资登记证书和2份合作谅解备忘录，总注册资本和承诺投资额超过31亿美元。



海防市委书记黎玉珠表示，该市目前有来自42个国家和地区的1860多个外资项目，注册资本总额超过540亿美元，占全国累计外资总额的近10%。国内多家大型集团如Vingroup、Sun Group、和发、Geleximco、京北也在当地投资。



海防是唯一连续11年保持两位数增长的地方。2026年上半年，地区生产总值增长11.33%，位居全国第三，在7个中央直辖市中排名第一；工业生产指数增长14.8%；出口额近260亿美元；港口货物吞吐量近9600万吨；吸引外资达31亿美元；国内投资资金超过98万亿越盾。



为使各项决定尽快落地实施，黎进珠要求海防制定总体发展战略和协调机制，明确各经济区、工业园区和自由贸易区的功能定位和优先产业；统一投资促进牵头单位；按质量、绿色、可持续方向吸引投资；同时加强区域在基础设施、物流、能源、人力资源和供应链方面的联动，形成足以与区域内大型经济中心竞争的综合生态系统。（完）