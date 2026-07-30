越南作家协会主席阮光韶被撤销党内一切职务

越通社河内——在越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青的主持下，越共中央检查委员会在河内召开第十次会议。



会议上，中央检查委员会审议并作出以下结论：



在审议对北宁省党委违纪党员给予纪律处分的建议报告后，中央检查委员会认为：



北宁省委委员、科技厅党委书记、厅长阮文勇（原北江省委委员、越安县委书记）在政治思想、道德和生活作风上出现蜕化变质；在执行被交付任务、反腐败反浪费反消极工作中违反党的规定和国家法律；违反党员禁止行为规定及表率责任，造成极其严重后果，对党组织和地方、机关、单位声誉造成极其恶劣影响，应当给予纪律处分。



根据违法行为的内容、性质、程度、后果和原因，依据党的规定，中央检查委员会建议上级审议并对阮文勇给予纪律处分。



在审议对越南作家协会出版社党支部2025-2027年任期及部分相关党员存在违规迹象的检查结果，并根据纪律处分建议，中央检查委员会认为：



越南作家协会机关党委2025-2030年任期缺乏责任担当，放松领导指导，缺乏检查监督，导致越南作家协会未能正确履行对出版社主管部门的责任；出版社党支部违反工作制度，未正确执行党、国家关于出版活动的主张和法律规定；多名干部、党员在政治思想、道德和生活作风上出现蜕化变质；在执行被交付的职责任务中违反党的规定和国家法律；违反党员禁止行为规定及表率责任。



上述违规行为造成严重后果，对党组织和单位声誉造成恶劣影响，应当给予纪律处分。



发生上述违规和缺点，个人责任属于：越南作家协会党委书记、主席阮光韶；越南作家协会党委副书记、作家协会出版社党支部书记、副社长兼总编辑陶伯团；作家协会出版社党支部副书记、社长阮翠姮；编辑室主任阮文安，以及部分党组织和其他党员。



根据违规行为的内容、性质、程度、后果和原因，依据党的规定，中央检查委员会决定：开除陶伯团、阮翠恒、阮文安三人的党籍。



撤销阮光韶党内一切职务。



对越南作家协会机关党委2025-2030年任期和作家协会出版社党支部2025-2027年任期给予警告处分。



要求部分党组织对相关党组织和党员进行核查、检查、审议和处理，并向中央检查委员会报告结果。（完）

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