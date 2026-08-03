越南第十六届国会第一次非常规会议：推进党关于国家赔偿责任的主张制度化

越通社河内市——8月3日上午，在越南第十六届国会第一次非常规会议开幕式上，国会听取了司法部部长黄青松和国会法律与司法委员会主任潘志孝分别就《法律普及教育法（修正案）》以及《国家赔偿责任法若干条款修改补充法》草案作了呈文和审查报告。

在作关于《法律普及教育法（修正案）》的呈文时，黄青松表示，该修正案的目的在于推进党关于革新法律普及与教育工作和国家赔偿责任的主张制度化；符合当前政治体系组织架构和两级地方政府模式；加强信息技术应用与数字化转型；确保法律体系的同步性与统一性，并克服实践中出现的不足与问题。

《法律普及教育法（修正案）》共5章39条，补充相关机关、组织和领导人责任的规定，同时补充关于政策传播的目标、内容、形式、责任的相关规定，并明确与数字技术、社交网络、人工智能应用相结合的新法律普及与教育方式，为民众和企业获取法律信息提供便利。

根据《国家赔偿责任法若干条款修改补充法》草案的呈文，该草案共2条，其中对涉及国家赔偿责任的原则与范围；刑事诉讼活动中的赔偿解决机关；赔偿请求处理程序；赔偿经费；公务执行人员的追偿责任；国家对赔偿工作的管理等6大内容进行修改和补充。

国会法律与司法委员会主任潘志孝强调，该委员会赞同制定两部法律的必要性和立法目的，基本赞同各草案的修改与补充范围。两项草案的内容总体上符合党的主张与路线，保障合宪性、法律体系统一性、与相关国际条约的兼容性，并已纳入推动科技应用、创新与数字化转型的相关规定。

两部法律草案，更加深入贯彻关于立法思维创新的观点，确保两部草案与法律体系的统一性与协调性；继续评估财政资源与人力资源，以确保法律实施过程的可行性与有效性。（完）



Nguyễn Thu Hằng