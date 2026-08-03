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老街省强降雨引发山体滑坡 当地紧急转移受灾群众

2026年7月31日夜间至8月1日上午，越南老街省巴刹乡遭遇持续强降雨，导致部分道路和新插秧稻田出现局部积水，多处山坡发生滑坡，对当地居民生产生活造成影响。灾情发生后，当地政府迅速组织力量开展抢险救援，全力保障人民群众生命财产安全。

老街省巴刹乡公安干部和民警协助受灾群众转移财产至安全地点。 图自越通社
老街省巴刹乡公安干部和民警协助受灾群众转移财产至安全地点。 图自越通社

越通社老街省——2026年7月31日夜间至8月1日上午，越南老街省巴刹乡遭遇持续强降雨，导致部分道路和新插秧稻田出现局部积水，多处山坡发生滑坡，对当地居民生产生活造成影响。灾情发生后，当地政府迅速组织力量开展抢险救援，全力保障人民群众生命财产安全。

据初步统计，持续强降雨造成巴刹乡板怀村居民黄金汰和农氏霞住宅后方山体发生滑坡，大量土石冲入房屋，直接威胁到9名家庭成员的人身安全。

8月1日上午，巴刹乡人民委员会主席阮孟雄赶赴现场检查灾情并指挥抢险工作，要求村干部迅速动员就地力量，会同有关部门尽快将受威胁群众及其财产转移至安全地带。

巴刹乡公安及时调集18名公安干警及基层治安维护力量，配合地方政府和相关部门开展抢险救援，帮助群众转移财物，并对危险区域居民进行劝导疏散。阮孟雄同时要求有关职能部门及时研究落实受灾家庭帮扶政策，确保各项措施符合相关规定。

在实地查看多个村庄受灾情况时，阮孟雄慰问受灾群众，并要求各村和相关部门继续全面核查、统计灾情，主动采取帮扶措施，帮助群众尽快恢复正常生活和生产秩序。

他还要求各村主动排查雨季易发滑坡和积涝的重点区域，按照“四就地”方针做好防灾备灾工作，提升应对极端天气的能力，有效防范突发情况。

为最大限度减少暴雨洪灾造成的损失，当地有关部门已在积水和漫水桥等危险区域设置警戒线，并组织交通疏导，保障人员和车辆安全，同时提醒群众在强降雨期间切勿进入存在安全隐患的区域。（完）


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越通社
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