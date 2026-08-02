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2026年岘港国际玉灵参暨药材节开幕

玉灵参是越南珍贵药材，具有重要的经济、科研和文化价值。玉灵参的可持续发展必须与森林保护相结合，同时提高产品质量，拓展市场，改善参区居民的生活条件。

玉灵参及其产品展示区。图自越通社
玉灵参及其产品展示区。图自越通社

越通社河内 —— 2026年岘港国际玉灵参暨药材节8月1日晚在岘港APEC公园开幕，主题为“玉灵参——世界药草精华”。

本届活动为期三天，包括国际贸易对接、玉灵参及其产品展示、国际学术研讨会以及“山林风味”特色美食展等活动。

岘港市人民委员会副主席胡光宝在开幕式上表示，玉灵参是越南珍贵药材，具有重要的经济、科研和文化价值。玉灵参的可持续发展必须与森林保护相结合，同时提高产品质量，拓展市场，改善参区居民的生活条件。

作为活动的重要内容，岘港市人民委员会8月2日举办题为“玉灵参：从国家产品迈向全球品牌”的国际学术研讨会。

研讨会汇集了国内外管理机构、科研院所、高校及企业提交的25篇论文，重点围绕种质资源保护、生物技术、加工工艺、质量标准、产品开发、知识产权、数字化转型、溯源体系建设、产业链构建以及市场拓展等议题展开交流。

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“玉灵参：从国家产品迈向全球品牌”的国际学术研讨会。图自越通社

越南卫生部药材研究院院长陈明玉表示，玉灵参（Panax vietnamensis Ha et Grushv.）是越南特有的珍稀药用植物，也是国家重点发展的产品，目标是打造具有国际竞争力的品牌。

玉灵参主要生长于海拔1500至2100米的玉灵山地区。独特的自然生态环境赋予其优异品质和独特价值。

科研人员已在玉灵参中鉴定出126种化合物，其中包括87种皂苷成分和多种特有活性物质。

胡光宝表示，近年来越南政府高度重视玉灵参保护与开发工作，出台了《2030年越南人参发展规划，展望2045年》以及以玉灵参为主导的广南（现为岘港）药材产业中心建设和发展方案，为产业发展提供政策支持。

行政区划调整后，岘港市面积超过1.18万平方公里，人口逾300万，拥有从海洋、平原到山区的多样化生态系统，为珍稀药材培育提供了优越条件。

除玉灵参这一被誉为越南“国宝”的药材外，岘港还拥有800多种药用植物，主要分布于山区，为发展中药产业、促进经济增长和改善当地居民特别是少数民族群众生活提供了重要支撑。（完）

越通社
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