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超过5000人参加“关爱橙剂受害者”步行活动

8月2日，“关爱橙剂受害者”步行活动在胡志明市阮惠步行街举行，吸引5000余人参加。

“关爱橙剂受害者”步行活动吸引5000余人参加。图自越通社
“关爱橙剂受害者”步行活动吸引5000余人参加。图自越通社

越通社河内 —— 8月2日，“关爱橙剂受害者”步行活动在胡志明市阮惠步行街举行，吸引5000余人参加，包括越南党和国家原领导人、胡志明市领导、外国驻胡志明市领事机构代表、国内外组织代表、武装力量官兵、青年团员、学生、文艺工作者、企业代表及广大市民。

本次活动由胡志明市橙剂/二恶英受害者协会与越南传媒发展股份公司及有关单位联合举办，旨在响应越南橙剂灾难65周年（1961年8月10日—2026年8月10日），弘扬人道主义精神，呼吁社会各界共同关心和帮助橙剂受害者。

胡志明市橙剂/二恶英受害者协会主席阮鸿山少将在活动上表示，此次活动不仅是为了纪念越南橙剂灾难65周年，也是呼吁各级政府、企业、社会组织以及国内外各界人士继续关心和支持橙剂受害者、帮助他们克服困难、融入社会的重要契机，同时向受害者致以缅怀之情。

阮鸿山表示，陈素娥女士的诉讼得到了国际舆论的广泛支持。比利时联邦议会和法国巴黎市政府均举行了纪念越南橙剂受害者的活动。美国、澳大利亚、日本、韩国、中国等国的众多组织和个人以及海外越南人也持续向受害者提供帮助。

他说，近年来，美国政府支持实施了多个二恶英污染治理项目，并向受影响地区残疾人提供援助。越南对此表示欢迎，并希望双方继续加强在医疗救助和受害者帮扶方面的合作。本着“搁置过去、面向未来”的精神，越南期待国际社会继续携手努力，共同减轻战争遗留问题造成的影响。

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橙剂受害者在活动上用嘴和脚作画。图自越通社

20多年来，胡志明市橙剂/二恶英受害者协会持续开展修建爱心住房、医疗救助、康复治疗、教育培训和就业支持等活动，并逐步由单纯生活救助转向增强受害者自力更生能力，帮助他们更好地融入社会。

今后，协会将进一步加强宣传工作，重点面向越南青年、海外越南青年和国际友人，提高社会对橙剂遗留问题的认识，同时加快推进“橙村”项目建设，为受害者提供医疗康复、教育培训、职业技能培养和就业支持。

参加步行活动的市民纷纷表示，希望通过此次公益活动进一步弘扬互帮互助和友爱精神，凝聚社会力量，共同关爱和帮助橙剂受害者。

据胡志明市橙剂/二恶英受害者协会的消息，1961年至1971年间，约8000万升化学毒剂被喷洒在越南南方，其中61%以上为含二恶英的橙剂。据统计，约有480万越南人受到橙剂影响，数百万人至今仍承受疾病、先天缺陷及跨代遗留影响。

活动期间，胡志明市橙剂/二恶英受害者协会及有关单位向受害者家庭赠送慰问品，并向长期支持受害者的集体、个人和企业表示感谢。（完）

越通社
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