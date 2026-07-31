完善面向外国人的数字生态体系 （第三篇）

出入境管理民警为外国人办理二级电子身份认证。图自越通社

从外国人的亲身体验看越南数字化转型

在许多外国人看来，越南数字化转型的成果，不仅体现在数字平台和在线公共服务数量的不断增加，更体现在日常行政事务办理变得更加简单、高效和便利。

在越南生活近二十年的越南欧洲商会（EuroCham Vietnam）前任主任乔鲍·本迪克（Csaba Bundik）认为，越南为外国人推出二级电子身份认证，“对于长期在越居住的外国人而言，是一项具有特殊意义的重要进步。”

他表示，以前，即使办理一些普通行政手续，外国人也需要随身携带护照、准备多份纸质材料，并往返于多个政府部门之间。如今，随着统一数字身份逐步应用于公共服务、银行业务、住房租赁以及居留管理等多个领域，整个办理流程将得到极大简化。

越南欧洲商会前任主任乔鲍·本迪克。图自越通社

这将大大节省时间，而无论是在商业活动还是日常生活中，时间都意味着金钱。 越南欧洲商会前任主任乔鲍·本迪克

同样站在使用者的角度，设于河内的一家国际风险咨询公司的高级编辑奥利·阿尔奇（Ollie Arci）也充分肯定了越南数字化转型取得的显著成效。

越南能够如此迅速地从传统纸质管理模式转向数字化平台，给我留下了极为深刻的印象。 高级编辑 奥利·阿尔奇

在他看来，外国人办理VNeID的过程较为顺畅；二维码支付的普及有力推动了无现金社会的发展；电子税务系统（eTax）也使个人所得税信息能够在同一平台上实现查询和管理。这些变化表明，越南的数字化转型已经不仅仅停留在行政手续的数字化层面，而是在不断推动公共服务模式向更加便捷、高效、以用户为中心的方向持续迈进。

加强平台互联互通，完善数字生态体系

越南实施第57号决议一年多来，数字化转型取得了一系列积极成效。第06号方案、国家人口数据库以及VNeID应用持续推进，目前已累计激活电子身份账户7100多万个，广泛应用于社会生活的多个领域。与此同时，全国统一安全互联网络和共享数字平台已基本完成98%的基础设施互联建设，各地结合自身优势探索形成的一系列数字创新模式也正在不断推广。

越南数字化转型取得的阶段性成果，也得到了国际社会的积极评价。全球移动通信系统协会（GSMA）亚太区负责人朱利安·戈尔曼（Julian Gorman）表示：“越南最突出的优势，或许就在于始终把‘人’置于数字化发展的核心位置。数字普及并非被视为一项辅助性的社会工作，而是国家核心经济战略的重要组成部分。下一阶段，进一步提升全民数字技能和人工智能能力，将成为越南数字化发展的关键，而现有的基础优势将为这一转型提供有力支撑。”

全球移动通信系统协会亚太区负责人朱利安·戈尔曼。图自越通社

尽管充分肯定越南数字化建设取得的进展，但许多长期在越生活的外国人认为，单个公共服务实现数字化只是第一步，他们更期待的是构建一个真正互联互通的数字生态体系，使用户凭借唯一的电子身份即可安全、便捷地获取各类公共服务并办理相关业务。

在乔鲍·本迪克（Csaba Bundik）看来，电子签证（e-Visa）是越南近年来最直观、最具代表性的改革成果之一。它不仅使国际旅客能够更加便捷地规划行程，减少前往使领馆办理签证的需要，也为越南树立了更加开放、高效的国际形象。

可以说，电子签证是一扇十分便捷的‘前门’，但更重要的是，门后的整个系统也必须高效运转，并具备良好的可预期性。 越南欧洲商会前任主任 乔鲍·本迪克

他表示，外国投资者、专家和劳动者入境后，仍需办理居留登记、工作许可、银行开户、企业注册以及税务申报等一系列手续。因此，一个国家营商环境的吸引力，并不仅仅取决于某一项手续是否便利，更在于整条公共服务链条能否实现高效衔接、顺畅运行。

随着电子签证（e-Visa）的全面推广，游客可全程在线办理相关手续，流程简便快捷、公开透明。图自越通社

奥利·阿尔奇（Ollie Arci）认为，目前最大的障碍并非缺乏数字平台，而是各个平台之间尚未实现充分互联互通。目前，VNeID向外国人提供的信息仍以基础信息为主，与税务、银行、居留管理、出入境管理以及驾驶证等系统之间尚未实现便捷的数据共享。而电子税务系统（eTax）虽然功能完善，却暂时仅提供越南语界面。

由于整个系统目前只有越南语，我在查找所需栏目和信息时遇到了不少困难。 高级编辑奥利·阿尔奇

从亲身使用越南数字公共服务的外国人视角来看，一个现代化数字平台不仅要具备丰富的功能，更应确保政府各部门之间的数据能够实现高效互联。乔鲍·本迪克认为，如果数据尚未真正实现共享，或数据库中某一环节出现错误便可能导致多个服务无法正常运行，那么数字技术不仅难以提升效率，反而可能带来新的不便。因此，在不断加强网络安全保障的同时，越南还应进一步完善跨部门数据共享机制，拓展多语种服务功能，并建立数字服务出现异常时的应急支持机制。

从更宏观的层面来看，数字化转型不仅有助于提升公共服务质量，更为国家治理现代化注入了新的动力。深圳大学原党委副书记、中国经济特区研究中心主任陶一桃教授认为，充分运用数字技术建设数字政府，有助于弥补管理范围不断扩大所带来的治理压力，提升政府治理效能。作为后来者，越南完全可以发挥后发优势，加快电子政务和数字治理体系建设，实现跨越式发展。

深圳大学原党委副书记、中国经济特区研究中心主任陶一桃教授。图自越通社

对此，奥利·阿尔奇也表示期待，希望越南能够建立起统一、高效的数字生态体系，使电子身份能够贯穿不同公共服务场景。当各个平台真正实现互联互通、协同运行后，外国人将无需反复提交相同的信息，也不必同时使用纸质材料和电子材料办理业务。这不仅将进一步提升用户体验，也将不断增强越南对国际专家、投资者和游客的吸引力。

配套数字生态体系：提升国家竞争力的新优势

越南完善配套数字生态体系，打造国家竞争新优势。图自越通社

在全球数字化转型不断深入的背景下，国家之间的竞争已不仅体现在经济规模或基础设施水平上，更体现在公共服务体系的组织能力和运行效率上。

乔鲍·本迪克（Csaba Bundik）认为，数字政府完全有望成为越南吸引国际投资的重要竞争优势。对于外国企业而言，真正重要的不只是行政手续办理速度，更在于整个流程是否公开透明、便于查询，并具有良好的可预期性。当电子身份认证、电子签证以及各类公共服务平台实现高效互联、协同运行后，不仅能够有效降低行政成本，还将进一步营造更加开放、透明、规范的营商环境，为提升越南的国际竞争力提供有力支撑。

奥利·阿尔奇认为，越南政府继续完善数字生态体系，将为外国人在越南学习、工作和生活带来更多便利。当各项服务实现顺畅衔接、高效运行后，用户将无需反复申报同一信息，也不必同时提交纸质和电子材料。阿尔奇强调：“这将成为吸引国际专家、企业和投资者长期选择越南、扎根越南的重要因素。”（完）

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第一篇 数字服务触手可及——外国人体验越南二级电子身份认证

第二篇 数字“防护盾”守护民众和国际游客安全

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阮明恒 高莉莉