侨胞——新发展时代传播越南国家形象的桥梁

越通社河内——值此第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开之际，《越南之乡》杂志总编辑范庆南就海外越南人在民间外交、文化外交和国家形象推广中的作用接受了越通社记者的采访。



范庆南表示，第33次外交会议以“发扬先锋作用，履行新时期越南对外工作的关键性、经常性任务”为主题，再次肯定了建设全面、现代的外交事业，发挥整个政治体系和全民力量的要求。其中，超过600万海外越南人被确定为民族不可分割的一部分，是加强越南与各国友好合作关系的重要资源。



范庆南认为，在深度融入国际的背景下，国家形象不仅通过高层外交活动来塑造，还通过每一位海外越南人的贡献来实现。文化交流、美食推广、艺术、教育以及日常生活中的负责任行为，都有助于传播越南国家和人民的形象。



实践证明，海外越南人在民间外交和文化外交中日益发挥重要作用。除了通过投资、贸易、知识转移和侨汇为经济发展作出贡献外，侨胞还是推广国家形象、维护民族文化特色、增进越南与所在国之间了解和信任的桥梁，为发挥国家软实力作出贡献。



在德国，越南人社群积极参与经济、文化、社会活动，同时与越南驻外代表机构配合举办文化交流、贸易促进、教育合作和心系祖国等活动。许多侨胞媒体机构，包括《越南之香》杂志，积极陪伴民间外交活动，通过越德建交50周年纪念活动、多元文化节、企业论坛和交流项目等，为推广越南形象作出贡献。



范庆南表示，在数字化转型和国际融入的背景下，发挥海外越南人资源对于对外宣传和国家形象推广工作具有重要意义。加强外交部、越南驻外代表机构与侨胞社团、企业、媒体和组织之间的协调配合，将有助于扩大合作，加强与祖国的联系，传播一个和平、发展、人文和深度融入世界的越南形象。（完）

越通社