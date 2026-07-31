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芹苴市与澳大利亚伙伴推动在教育及应对气候变化领域中的合作

7月29日上午，芹苴市人民委员会主席张景宣及相关厅局代表与由澳大利亚国际发展部部长、小型企业部部长兼多元文化事务部部长、众议员安妮·阿里（Anne Aly）率领的工作代表团进行工作座谈。

芹苴市人民委员会主席张景宣会见澳大利亚国际发展部部长、小型企业部部长兼多元文化事务部部长、众议员安妮·阿里。图自越通社
芹苴市人民委员会主席张景宣会见澳大利亚国际发展部部长、小型企业部部长兼多元文化事务部部长、众议员安妮·阿里。图自越通社

越通社河内7月31日——7月29日上午，芹苴市人民委员会主席张景宣及相关厅局代表与由澳大利亚国际发展部部长、小型企业部部长兼多元文化事务部部长、众议员安妮·阿里（Anne Aly）率领的工作代表团进行工作座谈。

芹苴市领导高度评价澳大利亚政府、澳大利亚驻越南大使馆、驻胡志明市总领事馆以及澳大利亚各所高等院校、企业和组织过去一段时间的高效同行与支持。芹苴市希望在关键领域继续得到安妮·阿里部长和澳大利亚政府的战略性支持。

安妮·阿里确认，人文交流以及教育培训正是越澳双边关系的核心基石。这一点通过一串令人印象深刻的数据得到了证实，3.1万多名越南留学生正在澳大利亚留学，拥有300多项大学合作项目，芹苴大学10%的讲师持有澳大利亚颁发的学位，以及260多名获得澳大利亚政府奖学金的校友正在九龙江三角洲地区工作。此外，两国正积极配合，共同应对各类挑战，特别是气候变化，旨在本着平等、倾听和相互学习的精神，建设具备高抗逆力的农业与生产体系。

目前，芹苴市辖区内共有4个来自澳大利亚的外商直接投资（FDI）项目，总投资额超过2500万美元。2026年前6个月，芹苴市对澳大利亚的货物出口额预计达4750万美元，主要出口商品包括水产品、农产品及加工农产品、纺织服装等。（完）

越通社
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