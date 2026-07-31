☀️越通社早安咖啡（2026.7.31）

旅居海外的超过650万名越南同胞拥有极其特殊的地位。他们是民族不可分割的一部分，既是经济、知识、科学技术、治理经验、合作网络等方面的重要资源，也是受关爱、保护的对象，更是连接国际资源与国家及各地方发展需求的重要力量。