☀️越通社早安咖啡（2026.7.31）

越通社河内——·7月30日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在越南进行工作访问的韩国国土交通部长官金允德。全文
·7月30日下午，越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会（以下简称指导委员会）主任苏林在党中央总部主持召开指导委员会会议，总结自成立以来的工作成果并部署今后重点任务。全文
·在越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青的主持下，越共中央检查委员会在河内召开第十次会议。全文
·7月30日上午，越南外交部2027年APEC秘书处同越南财政部私营企业和集体经济局在河内联合举办“关于在人工智能发展背景下推动中小微企业数字化转型的APEC研讨会”。
·7月30日，越南外交部发言人范秋姮在回答记者关于越南“魁元18”号船上越南船员搜救工作最新情况的提问时表示，7月29日下午，48名越南船员已安全返回陆地并与家人团聚。‘魁元18’号船遇险后，上述人员在中越两国职能部门的协调配合下获救。全文
·7月30日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了东南亚半导体协会（SEMI SEA）主席Linda Tan及协会成员。全文
·7月30日晚，以“友谊的怀抱”为主题的2026年第八届越老柬三国少年儿童联欢会在胡志明市圆满闭幕。
·据越南国家烈士遗骸搜寻、归集和身份确认指导委员会（指导委员会）办公室消息，500昼夜战役至今共搜寻、归集烈士遗骸1563具，并发现9处烈士集体墓穴。全文
·在全球科技竞争日益激烈的背景下，半导体、人工智能（AI）、大数据和自动化正成为决定国家竞争力的关键领域。越澳创新网络学术负责人，同时担任Archer Materials（澳大利亚）研究工程师的阮明哲博士在接受越通社驻悉尼记者采访时表示，如果仅靠进口技术或参与简单代工，越南将很难提升在全球价值链中的地位。
·7月30日下午，海防市人民委员会公布政府总理关于海防经济区的各项决定，并举行以“构建新增长空间”为主题的海防自由贸易区启动仪式。
·据越南农业与环境部种植及植物保护局消息，印度已正式允许进口越南鲜食榴莲供消费。全文
·清化省100%应登记渔船已更新至国家渔业数据库（Vnfishbase），并在VNeID上实现数据统一。2026年前7个月，渔船在海上作业时航程监控设备（VMS）失联率较2025年同期下降96%。然而，清化省仍有36艘渔船航程监控设备失联。全文
·在《电子商务法》正式生效近一个月后，在线买卖市场正在出现初步变化。从电商平台、企业、卖家到KOL、KOC（社交媒体意见领袖）和联盟营销人员，都不得不改变运营方式，从速度型增长转向以责任、透明和依法合规为基础的发展。全文
·据旅游科技领域在线行李寄存平台Radical Storage最新发布的一项研究结果显示，河内在全球十大最具吸引力的街头美食城市中位列第八。这一结果再次证明了河内街头美食对国际游客的巨大吸引力。全文
·越南越游航空（Vietravel Airlines）在7月30日于中国深圳举行的代理商大会上宣布，自2026年8月15日起正式开通越南胡志明市（SGN）至中国深圳（SZX）的直飞航线。（完）全文