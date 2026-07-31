旅游

河内跻身全球十大最具吸引力街头美食城市

据旅游科技领域在线行李寄存平台Radical Storage最新发布的一项研究结果显示，河内在全球十大最具吸引力的街头美食城市中位列第八。这一结果再次证明了河内街头美食对国际游客的巨大吸引力。

河内清池卷粉制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。图自越通社
河内清池卷粉制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。图自越通社

越通社河内——据旅游科技领域在线行李寄存平台Radical Storage最新发布的一项研究结果显示，河内在全球十大最具吸引力的街头美食城市中位列第八。这一结果再次证明了河内街头美食对国际游客的巨大吸引力。

Radical Storage 对全球游客数量最多的100座城市中的6897家街头美食商户进行了分析。该排名根据多项指标得出，包括获得四星及以上评分的商户数量、街头美食种类的多样性、价格亲民商户的占比、提供素食、纯素及无麸质食品选择的情况，以及每平方公里街头美食商户密度等。其中，摊位密度和价格亲民程度是权重最高的两项指标。

巴黎以7.2/10分位居榜首，其次是希腊的雅典和塞萨洛尼基。前十名的其余位置分别为巴塞罗那（西班牙）、伦敦（英国）、罗得岛（希腊）、罗马（意大利）、河内（越南）、布达佩斯（匈牙利）和阿姆斯特丹（荷兰）。

vnanet-potal-ha-noi-vao-top-10-thanh-pho-co-am-thuc-duong-pho-hap-dan-nhat-the-gioi-8923453.jpg
Radical Storage的文章。图自越通社

Radical Storage认为，河内的魅力在于兼具浓郁地方特色的传统美食、亲民的价格，以及在老城区街巷中边走边品尝美食的独特体验。该平台建议，游客到访河内时不要错过河粉、烤肉米线、越南法棍和鸡蛋咖啡等特色美食。

近年来，河内美食持续获得国际组织和知名旅游媒体的高度评价。《米其林指南》将河内多家餐厅和餐饮店纳入推荐名单，其中不少街头美食店获评“必比登推介（Bib Gourmand）”——这一类别专门推荐以合理价格提供优质美食的餐饮场所。 此外，旅游平台Tripadvisor多次授予河内“旅行者之选最佳之最奖”，并将其列为全球最具吸引力的美食目的地之一。美食网站TasteAtlas也经常将越南河粉、越南法棍和烤肉米线等美食列入全球最佳美食之列。

凭借丰富的菜品种类、独特的风味和实惠的价格，街头美食早已成为河内独具特色的旅游产品之一，有助于推广首都形象并吸引越来越多的国际游客。（完）

越通社
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #河内 #街头美食 #烤肉米线
关注 VietnamPlus

文化之光

相关新闻

法国媒体推荐越南“必尝美食” 盛赞越南饮食文化丰富健康 越通社发

法国杂志推荐越南特色美食 称之精致健康

据越通社驻巴黎记者报道，法国女性杂志《Biba Magazine》近日将越南列为最受法国游客青睐的旅游目的地之一，并盛赞越南饮食文化丰富精致、健康美味，是吸引国际游客的重要亮点。

2026年世界杯：在加拿大推广越南美食的良机

2026年世界杯：在加拿大推广越南美食的良机

2026年世界杯不仅为各体育场和球迷带来了火热的氛围，还为加拿大的餐厅和餐馆注入了新的活力。对于众多越南餐厅而言，这是一个向当地食客、国际游客以及来自世界各地的足球迷推广越南传统美食的绝佳机会。

更多

2026年前7个月河内接待游客量超2116万人次，同比增长15%。图自越通社

2026年前7个月河内接待游客量超2116万人次

2026年前7个月，河内旅游业继续保持积极增长态势，接待游客量超2116万人次，同比增长15%。伴随着亮眼的游客量和营业收入，首都旅游部门同步推进了目的地管理与发展、宣传推广等多项任务，为今年后几个月的增长注入动力。

众多国际游客前来宁平三谷观光游览。图自越通社

将潜力转化为旅游优势

今年以来，红河三角洲地区旅游业在接待游客人数和营业收入方面均呈现出令人印象深刻的增长态势。各地方准确定位市场细分，充分发挥各目的地独特优势。

胡志明市在新山一国际机场设立旅游推广柜台。图自越通社

胡志明市旅游业：从景点开发转向价值链构建

在拓展发展空间后，胡志明市旅游业正从单一景点开发转向构建产业价值链，结合国内外多样化的体验类型和刺激消费计划。这一做法帮助该市今年前几个月游客量和旅游收入保持强劲增长势头。

国际游客在活动上品尝咖啡。图自越通社

当中部特产“遇上”创意咖啡

凭借玉灵人参、茶蓬桂皮、南乌鱼露等浓郁中部特色的特产及特色农产品，岘港市多家企业和咖啡调饮师正不断创新，推出将咖啡与当地特产相结合的新型饮品。

在数字化转型正在强劲推进的背景下，将技术应用于文化遗产价值的保护与弘扬工作已成为必然趋势。图自越通社

遗产数字化：拓展社会文化服务空间

在林同省，文化遗产数字化工作通过建设数字数据库、3D扫描文物、开发虚拟博物馆和在线参观空间得到大力推进，有助于长期保存文化价值，同时提升公众获取文化遗产资源的便利性，推动智慧旅游发展。

每逢周末，胡志明市博物馆举行艺术表演活动。（博物馆供图）

遗产“觉醒”：融入城市夜生活

夜幕降临，胡志明市的博物馆、遗产建筑与文化空间纷纷开启新的“夜班”。从博物馆庭院音乐会、遗产空间品茶到标志性建筑上的 3D Mapping 光影秀，胡志明市正逐步将文化遗产转化为促进文化产业、旅游业及夜间经济发展的新动力。

国际游客在2025年河内旅游礼品节上对越南传统产品爱不释手。图片来源：越通社

用纪念品讲述越南故事

随着文化产业不断发展，纪念品正日益彰显其作为“文化大使”的作用，不仅有助于推广国家形象、传播文化遗产价值，也成为推动创意经济发展的重要载体。

“噩梦天坑”深达250米，内部有一条神秘的地下河。图自越通社

“洞穴王国”与无尽的奥秘

循着国内外洞穴探险家的足迹，广治省丰芽-格邦国家公园原始森林覆盖下的神奇世界正逐渐揭开神秘面纱。数百个洞穴、历经数百万年形成的钟乳石、地下暗河以及众多独特的地质奥秘相继被发现，构成了全球突出价值，进一步巩固了丰芽-格邦在越南乃至世界旅游版图上的重要地位。

河内市还剑湖。图自越通社

河内研究发展夜间娱乐服务区

河内市人民委员会近日颁布计划，设定了到2030年逐步将夜间经济打造成为首都服务业重要引擎的目标，贡献约5%的GRDP并增加市财政收入。

岘港市特色美食。图自越通社

美食旅游——越南游客搜索最多的目的地

业内专家指出，美食旅游正逐渐成为越南人出行计划的重要目标。根据在线酒店预订网站安可达（Agoda）发布的《2026年旅游展望报告》，35%的越南人将美食列为影响旅行决策的主要原因之一。

500只夜光风筝即将点亮岘港夜空。组委会供图

500只夜光风筝点亮岘港夜空

在2026乐游岘港·悦享时光（Enjoy Danang Festival 2026）框架内，岘港市将于7月22日至26日举办多项文化、艺术和社区体验活动。

国际游客参观会安古镇。图自越通社

2026年下半年越南旅游业发展方向

2026年下半年，越南旅游业将从数量型发展转向质量型发展，聚焦高品质、绿色、智能和创意旅游。越南旅游将以文化为基础，以体验质量作为竞争优势，以游客满意度和回头率为发展动力。