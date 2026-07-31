河内跻身全球十大最具吸引力街头美食城市

越通社河内——据旅游科技领域在线行李寄存平台Radical Storage最新发布的一项研究结果显示，河内在全球十大最具吸引力的街头美食城市中位列第八。这一结果再次证明了河内街头美食对国际游客的巨大吸引力。



Radical Storage 对全球游客数量最多的100座城市中的6897家街头美食商户进行了分析。该排名根据多项指标得出，包括获得四星及以上评分的商户数量、街头美食种类的多样性、价格亲民商户的占比、提供素食、纯素及无麸质食品选择的情况，以及每平方公里街头美食商户密度等。其中，摊位密度和价格亲民程度是权重最高的两项指标。



巴黎以7.2/10分位居榜首，其次是希腊的雅典和塞萨洛尼基。前十名的其余位置分别为巴塞罗那（西班牙）、伦敦（英国）、罗得岛（希腊）、罗马（意大利）、河内（越南）、布达佩斯（匈牙利）和阿姆斯特丹（荷兰）。



Radical Storage的文章。图自越通社

Radical Storage认为，河内的魅力在于兼具浓郁地方特色的传统美食、亲民的价格，以及在老城区街巷中边走边品尝美食的独特体验。该平台建议，游客到访河内时不要错过河粉、烤肉米线、越南法棍和鸡蛋咖啡等特色美食。



近年来，河内美食持续获得国际组织和知名旅游媒体的高度评价。《米其林指南》将河内多家餐厅和餐饮店纳入推荐名单，其中不少街头美食店获评“必比登推介（Bib Gourmand）”——这一类别专门推荐以合理价格提供优质美食的餐饮场所。 此外，旅游平台Tripadvisor多次授予河内“旅行者之选最佳之最奖”，并将其列为全球最具吸引力的美食目的地之一。美食网站TasteAtlas也经常将越南河粉、越南法棍和烤肉米线等美食列入全球最佳美食之列。



凭借丰富的菜品种类、独特的风味和实惠的价格，街头美食早已成为河内独具特色的旅游产品之一，有助于推广首都形象并吸引越来越多的国际游客。（完）