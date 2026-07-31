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西湖坊工艺家吴文暹一家正在进行荷花茶窨制的各道工序。图自越通社
西湖坊工艺家吴文暹一家正在进行荷花茶窨制的各道工序。图自越通社
家庭成员分工协作，细致而快速地完成荷花茶窨制的各环节，确保茶香最佳。图自越通社
家庭成员分工协作，细致而快速地完成荷花茶窨制的各环节，确保茶香最佳。图自越通社
窨茶是传统荷花制作技艺中的“关键”工序。图自越通社
窨茶是传统荷花制作技艺中的“关键”工序。图自越通社
荷花刚从湖中采摘上来，便立即运回进行窨制各步骤，以保证荷香最佳。图自越通社
荷花刚从湖中采摘上来，便立即运回进行窨制各步骤，以保证荷香最佳。图自越通社
窨茶是传统荷花制作技艺中的“关键”工序。图自越通社
窨茶是传统荷花制作技艺中的“关键”工序。图自越通社
荷芯（又称荷花米）是荷花花朵上位于花蕊顶端的白色部分，形似米粒，是荷花香气最集中的部位，被誉为荷花的“香囊”。图自越通社
荷芯（又称荷花米）是荷花花朵上位于花蕊顶端的白色部分，形似米粒，是荷花香气最集中的部位，被誉为荷花的“香囊”。图自越通社
花窨荷花茶虽不如传统窨制荷花茶那般精致、荷香渗透入茶的程度也不及后者，但其制作时间较短，能大批量供应市场，品茶者仍能感受到西湖百叶荷的独特芳香。图自越通社
花窨荷花茶虽不如传统窨制荷花茶那般精致、荷香渗透入茶的程度也不及后者，但其制作时间较短，能大批量供应市场，品茶者仍能感受到西湖百叶荷的独特芳香。图自越通社
取荷芯环节被认为是荷花茶制作中最难的工序，要求工艺家手法敏捷、灵巧，以免荷芯碎裂、香气散失，影响产品品质。图自越通社
取荷芯环节被认为是荷花茶制作中最难的工序，要求工艺家手法敏捷、灵巧，以免荷芯碎裂、香气散失，影响产品品质。图自越通社
广安荷花茶窨制是一项历史悠久的传统技艺，代代相传，整个窨制流程完全采用手工方法。图自越通社
广安荷花茶窨制是一项历史悠久的传统技艺，代代相传，整个窨制流程完全采用手工方法。图自越通社
含苞待放的百叶荷，准备进入荷花茶窨制流程。图自越通社
含苞待放的百叶荷，准备进入荷花茶窨制流程。图自越通社
广安荷花茶是河内著名的上乘茶品，曾用于越南国宴招待国际元首。图自越通社
广安荷花茶是河内著名的上乘茶品，曾用于越南国宴招待国际元首。图自越通社
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广安荷花茶窨制技艺——河内千年茶香精髓

被誉为“千古第一茶”的河内广安（西湖坊）荷花茶，是京都饮食文化的精髓。绿茶的清甜与西湖百叶荷的纯净芳香交融在一起，造就了这款饱含河内风味的珍贵佳品。

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