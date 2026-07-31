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500昼夜战役：归集1563具烈士遗骸，发现9处集体墓穴

据越南国家烈士遗骸搜寻、归集和身份确认指导委员会（国家指导委员会）办公室消息，500昼夜战役至今共搜寻、归集烈士遗骸1563具并发现9处烈士集体墓穴。

在胡志明市黎氏莲公园区域开展烈士遗骸发掘、归集工作。图自越通社
在胡志明市黎氏莲公园区域开展烈士遗骸发掘、归集工作。图自越通社

越通社河内 ——据越南国家烈士遗骸搜寻、归集和身份确认指导委员会（国家指导委员会）办公室消息，500昼夜战役至今共搜寻、归集烈士遗骸1563具并发现9处烈士集体墓穴。

动员电信运营商向移动用户发送短信提供烈士信息

在7月24日至30日这一周内，国家指导委员会继续指导各军区、省市核查、确认各组织和个人提供的烈士及烈士墓信息；组织专家组会议，审查各集体墓穴档案。

国家指导委员会发文建议越南各家电信运营商配合向移动用户发送短信，提供烈士及烈士墓信息。

截至目前，500昼夜战役共搜寻、归集烈士遗骸1563具，其中国内539具、老挝174具、柬埔寨850具。

特别的是，职能部门共发现9处烈士集体墓穴，其中宣光省5处、胡志明市黎氏莲公园区域4处。

仅本周内，各力量已搜寻、归集烈士遗骸81具，并在胡志明市黎氏莲公园发现2处烈士集体墓穴。

对近8.9万座烈士墓取样

在搜寻工作同时，各力量也大力推进烈士遗骸取样工作。截至目前，各地共对88889座烈士墓进行取样，其中符合条件的为61887座，占69.62%。

仅在7月24日至30日这一周内，各力量对15073座墓进行取样，其中符合条件的10621座。

关于DNA鉴定确认烈士遗骸身份工作，军医局与有功人员局就调整接收地域和烈士遗骸样本DNA鉴定进行沟通。

军队法医研究所目前接收、存储和保管来自17个省市中的16个省市16760份烈士遗骸样本。目前仅林同省尚未移交。

2026年5月12日，西宁省人民委员会在平协国际口岸（平协乡）举行仪式，迎接在柬埔寨牺牲的158具越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社

截至7月25日 越南已从老挝、柬埔寨归集烈士遗骸1024具

越南国家烈士遗骸搜寻、归集与身份鉴定指导委员会（简称515国家指导委员会）7月25日通报，“500个昼夜”专项行动持续推进，截至当日已累计寻获烈士遗骸1488具。其中，境内发现466具，境外寻获1024具（老挝174具、柬埔寨850具）。

军队法医研究所对146份烈士遗骸样本进行提取，其中建立31组线粒体DNA序列，并确认2例烈士身份。

对于服务搜寻、归集烈士遗骸工作的排雷清障工作，至今各力量在总面积22725公顷中完成10225.9公顷的排雷工作，达计划的45%。

其中，宣光省渭川核心区完成总面积4460公顷中的3875.8公顷，达86.9%。

加快推进500昼夜战役进度

今后，国家指导委员会将集中推进国内外烈士遗骸搜寻、归集工作，重点在国内区域；推进对烈士陵园中无名烈士墓进行取样。

此外，国家指导委员会将加快审查烈士及烈士墓（特别是集体墓穴）的档案信息，移交各机关、单位和地方组织核查研讨会，确认信息。

与此同时，组织下一代DNA检测流程培训；做好人力、基础设施等方面的准备，随时接收和移交下一代DNA鉴定技术流程。（完）

越通社
#500昼夜战役 #归集 #烈士遗骸 #集体墓穴
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500 个昼夜行动

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