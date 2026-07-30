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美国提供档案资料 协助越南展开 “500个昼夜战役”

目前，越南全国正在深入推进烈士遗骸搜寻归集与身份确认专项行动。不久前，在胡志明市黎氏莲公园发现了一处1968年戊申春节总进攻和总起义期间牺牲烈士的集体墓地。而开启这次搜寻的重要“金钥匙”之一，正是珍贵的历史档案资料。

美国德克萨斯理工大学收藏着约270万页关于战争的档案，因此被选定实施“寻找战争越南失踪者倡议”项目。其中，已有400余份档案完成研究和数字化整理。值得关注的是，这些历史档案为确认黎氏莲公园烈士集体墓提供了重要的文献依据。

美国德克萨斯理工大学萨姆·约翰逊越南中心与越南档案馆主任 史蒂夫·马克纳博士：

“今年以来，我们一直通过查阅档案资料，为越南政府开展烈士遗骸搜寻工作提供支持。我们的研究首先从禄宁和西宁地区展开，通过梳理历史资料，确定当年部队的活动范围以及烈士墓葬的大致位置。随后，我们针对每一位烈士、每一支部队整理形成了详细的研究报告，作为越方开展核查和发掘工作的依据。目前已取得了积极成果。在胡志明市黎氏莲公园发现的首批五具烈士遗骸中，其中一具遗骸保留了与所在部队有关的线索。仅凭遗骸上留下的一个编号——962，我们的团队就在24小时内查找到了相关档案，确认这一编号属于隆安省第一营第二大会，并协助胡志明市有关部门完成了相关信息核实工作。”

自“500个昼夜”专项行动于2026年3月15日启动以来，应越南国家烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会和有关职能部门的要求，第三号国家档案中心已对约100份纸质档案和影像资料进行了梳理。现由越南内务部国家文书与档案局第三号国家档案中心保存的大量档案、遗物及馆藏资料，是开展烈士身份核实工作的重要依据。

第三号国家档案中心主任陈越花：“第三号国家档案中心已对各档案和影像资料进行了梳理。这些资料来自国会、国家主席府、政府总理府以及多个部门、机关档案全宗。我们也对各重大战役的相关信息进行了比对，为烈士身份核实工作提供了有力支撑。经初步梳理，第三号国家档案中心已向515指导委员会提供3套档案资料复制件，用于数据分析。”

该中心目前管理着约7.2万名南下干部的档案和遗物，其中包括个人履历、干部证、党员证、调动决定、南下申请书、日记、书信、照片、勋章、奖章等大量原始资料。这些珍贵档案为核实烈士身份及其亲属信息提供了重要依据。（完）

越通社
#500个昼夜战役 #黎氏莲公园 #美国德克萨斯理工大学
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500 个昼夜行动

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