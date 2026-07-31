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越南第十六届国会第一次非常规会议将于8月3日开幕

7月30日，越南国会办公厅公布了第十六届国会第一次非常规会议的拟定议程与内容。

越南第十六届国会第一次非常规会议将于8月3日开幕。图自越通社
越南第十六届国会第一次非常规会议将于8月3日开幕。图自越通社

越通社河内——7月30日，越南国会办公厅公布了第十六届国会第一次非常规会议的拟定议程与内容。

按计划，越南第十六届国会第一次非常规会议将于2026年8月3日上午举行预备会议和开幕式，预计于2026年8月24日闭幕（8月25日为备用日期）。

本次非常规会议上，国会将对33项内容进行审议并做出决定。其中审议并通过15部法律草案、4部规范性法律文件决议草案；首次对另外7部法律草案提出意见；对7项关于国家重大事项的内容进行审议并做出决定。

国会审议并通过的法律草案包括：石油法（修正案）；基层调解法（修正案）；城市发展法；法律普及与教育法（修正案）；防止及打击大规模杀伤性武器扩散法；与农业和环境领域行政程序及经营条件相关的10部法律若干条款修改补充法律》；关于军事与国防的9部法律若干条款修改补充法； <越南国家银行法>、<反洗钱法>和<信贷机构法>若干条款修改补充法； <无线电频率法>、<电信法>、<电子交易法>和<技术转让法>若干条款修改补充法；<投资法>第六条及关于有条件投资经营行业目录附录四的修改补充法律； <海关法>若干条款修改补充法；<建筑法>若干条款修改补充法；<合同制越南劳务人员出国工作法>若干条款修改补充法；<国家赔偿责任法>若干条款修改补充法；<出版法>若干条款修改补充法。

国会审议并通过的规范性法律文件决议草案包括：国会关于制定特殊机制和政策以解决安江省富国特区服务2027年APEC峰会各项目和工程实施过程中困难和障碍的决议；国会关于处理与国有经济、民营经济以及科学技术应用、创新创业、数字化转型相关的违法行为的特殊机制和政策的决议；国会关于处理风能和太阳能发电项目若干困难和障碍的特殊机制的决议；国会关于替代国会第96/2019/QH14号决议（关于预防和打击犯罪及违法行为工作、人民检察院工作、人民法院工作和执行判决工作）的决议。

国会将对部分法案首次提出意见。

本次会议上，国会还将对多项重大事项进行审议并做出决定，包括：河内首都圈五环路建设投资项目的投资主张；老街—河内—海防铁路建设投资项目投资主张的调整；设立广宁市；设立北宁市；与宁顺核电站项目相关的若干内容；将4个国家目标计划整合为1个国家目标计划；以及属于国会职权范围的人事工作。（完）

越通社
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体制机制与法律突破口

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