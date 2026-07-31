越通社河内——在榴莲高速增长之后，“新星”正在指向胡椒、龙虾、椰子、香蕉等，每个越南人家中熟悉的农产品都有潜力成为十亿美元出口产业。



2026年上半年，农产品出口额达360亿美元，同比增长6%。虽然增速仍低于两位数的目标，但一些“新星”正在崭露头角，潜力巨大。



龙虾、罗非鱼在出口版图上掀起热潮



尽管面临诸多困难，但水产业是上半年完成两位数增长目标的行业之一。具体而言，水产品出口额达57亿美元，同比增长11.4%。



在这一图景中，龙虾成为耀眼的新星，出口额达5.85亿美元，同比增长44.3%，今年完全有望达到十亿美元。如果说以前提到虾类出口人们只想到斑节对虾，近来是南美白对虾，那么现在龙虾的出口比重已占25%，若计入整个水产业则超过10%。



越南水产加工与出口协会（VASEP）评价道：“目前的增长势头表明，龙虾有潜力成为十亿美元产业，成为越南水产业的战略性产品。”



近期另一种备受关注的产品是罗非鱼。从一种常见的白肉鱼、主要以整条或冷冻形式出口，越南罗非鱼正进入高价值细分市场，被选为日本寿司和刺身的加工原料。



同样，上半年墨鱼、章鱼出口额达3.802亿美元，增长18.8%；蟹类及其他甲壳类达2.062亿美元，增长26.2%；贝类达1.553亿美元，增长33.1%；其他软体动物虽规模较小但增长率高达84.4%。这些商品虽然出口额还不高，但增长势头强劲，潜力十足。



从深加工提升价值



胡椒——被誉为“黑金”——正迎来加速发展的重大机遇。截至6月底，胡椒出口量达15.2万吨，同比增长23%，出口额达9.46亿美元，同比增长12%。越南胡椒继续保持世界第一大供应国的地位。

越南出口的火龙果。图自越通社

Unifarm董事长范国廉表示：在全球范围内，香蕉是一个规模约167亿美元的产业。越南目前位列世界十大香蕉出口国，出口额约4.18亿美元，种植面积约16万公顷，仍有很大的发展空间。



为了实现该产业十亿美元的目标，范国廉认为除了扩大种植面积外，还需要重构全产业的价值链，从种苗、原料区、生产、采收、保鲜、加工到消费市场。此外，还需要建设规模化产区，并通过推广优良种苗、耕作流程和质量标准继续扩大联结区域。



同交出口食品股份公司（DOVECO）董事长兼总经理丁高奎持同样观点，他强调：过去提到对华水果出口时，我们常想到榴莲、火龙果、芒果、香蕉、西瓜、菠萝蜜、菠萝等鲜果。然而，未来最大的潜力不在于鲜果，而在于深加工业。中国拥有超14亿人口，中产阶级日益壮大，方便食品、安全食品和天然来源产品的消费趋势正在强劲发展。这为浓缩果汁、IQF速冻果蔬、罐头、果汁及其他深加工产品带来了巨大机遇。可以说，这是高附加值、稳定且受季节性影响较小的细分市场，相比鲜果出口更具优势。（完）