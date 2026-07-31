经济

法国专家为越南半导体产业发展建言

在越南大力发展半导体产业的背景下，构建完善的产业生态体系、明确发展方向并大力提升实际实施能力，比单纯追逐最先进芯片制造技术更为重要。

半导体行业中晶圆传输机器人装配线。图自越通社
半导体行业中晶圆传输机器人装配线。图自越通社

越通社河内 ——在越南大力发展半导体产业的背景下，构建完善的产业生态体系、明确发展方向并大力提升实际实施能力，比单纯追逐最先进芯片制造技术更为重要。

上述是华为法国研究所无线技术与人工智能（AI）研究部门负责人阮文明在巴黎接受越通社记者采访时提出的观点。

阮文明认为，越南当前需要尽快把产业发展愿景转化为具体行动。制定战略只是第一步，更关键的是通过明确投资资源、建设技术平台、加强企业与科研机构及高校合作，推动技术成果转化，形成具有市场价值的产品。

阮文明指出，应全面认识半导体产业。该产业涵盖众多不同类型芯片，服务于不同应用场景，对制造工艺、技术能力和产业配套的要求各不相同。

在芯片制造方面，越南既不宜急于与世界先进制造中心竞争，也不应长期停留在加工环节。有效的发展路径是逐步提升半导体材料、晶圆及供应链能力，发展先进封装、芯粒（Chiplet）和异构集成技术，以满足工业、汽车、物联网和边缘人工智能等领域需求。

阮文明强调，在确定投资方向前，越南首先应明确半导体产业的发展目标，是着力提升战略自主能力，还是同时兼顾全球市场竞争和经济效益。对于芯片设计，应围绕具体应用和市场需求开展研发，而不是单纯追求设计能力本身。

在人工智能领域，阮文明认为，除建设人工智能算力基础设施外，越南还拥有广阔的发展空间，可结合本国数据资源和行业需求，在制造业、农业、医疗、交通、教育及公共服务等领域开发人工智能应用，形成自身竞争优势。因此，应优先发展人工智能加速器、高性能计算、低功耗芯片、边缘人工智能以及新一代通信人工智能等领域。

与此同时，越南还应逐步提升人工智能底层技术能力，包括算法优化、计算架构、人工智能加速器、硬件设计以及提升能源效率等关键技术，实现软件、算法与硬件协同发展。

阮文明认为，人才培养始终是半导体产业发展的决定性因素，应围绕产业全价值链建设高水平专业人才队伍。

谈及国际合作时，他表示，法国不仅拥有先进技术，还积累了建设高科技产业生态体系的丰富经验，是越南重要的合作伙伴。但他同时指出，应结合各合作伙伴的实际投资能力和优势开展合作，提高资源利用效率。

阮文明最后表示，越南半导体产业未来能否取得成功，关键不在于制定更多战略，而在于以明确目标、充足资源、高素质人才和高效执行能力，以推动各项政策真正落地。这也是法国发展半导体产业的重要经验。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #法国专家 #半导体产业 #半导体 #华为法国研究所无线技术与人工智能（AI）研究部门负责人阮文明在巴黎接受越通社记者采访时提出的观点。 法国
关注 VietnamPlus

数字化转型

相关新闻

观众参观展览。图自越通社

量子、半导体与超导体展览会在嘉莱省开幕

量子、半导体与超导体展览会共设16个展位。其中，9个展位展示量子、半导体及超导体的产品，如质子计数系统、智能存储站及多种先进技术。其余7个展位展示电信服务、工业添加剂及银行相关产品，如石墨烯产品和遥控玩具等。

更多

越南龙虾在出口版图上掀起热潮。图自越通社

越南农产品“新星”

在榴莲高速增长之后，“新星”正在指向胡椒、龙虾、椰子、香蕉等，每个越南人家中熟悉的农产品都有潜力成为十亿美元出口产业。

胡志明市国会代表团副团长武煌银发表讲话。图自越通社

修改《土地法》提升土地治理效能

越共十四届三中全会已为《土地法》及相关法律的修改确定了多项重大方向，其中强调要革新土地治理思维。许多专家、管理者建议继续完善土地征收、补偿、定价、分级分权及土地增值收益调节等机制，以确保国家、人民和企业之间的利益和谐。

庆和省推动电子商务发展，优先将主力产品和“一乡一品”产品投放到数字平台，以拓展销售渠道。图自越通社

强化越南电子商务生态系统中各主体责任

在《电子商务法》正式生效近一个月后，在线买卖市场正在出现初步变化。从电商平台、企业、卖家到KOL、KOC（社交媒体意见领袖）和联盟营销人员，都不得不改变运营方式，从速度型增长转向以责任、透明和依法合规为基础的发展。

太原省TNG纺织服装股份公司生产出口欧盟市场的产品。图自越通社

《越欧自贸协定》助力越南商品拓展欧盟市场

实施近6年后，《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）继续成为推动越南对欧盟出口的重要动力。该协定不仅创造了关税优惠，还助力企业提升竞争力，深入供应链，并在这一高标准市场树立地位。然而，随着欧盟持续与众多其他伙伴扩大自贸协定，EVFTA 带来的关税优势将无法长期维持。

加拿大企业代表了解越南咖啡产品。图自越通社

助力越南商品征服加拿大市场的支撑平台

好运超市在埃德蒙顿、卡尔加里、温尼伯和萨里等城市拥有9家超市，每个销售点面积从2300至5000平方米不等。通过从越南采购、进口、分销到零售的闭环模式，越南商品能够更快送达消费者手中，减少中间环节并提升竞争力。

越南驻澳大利亚商务处首席代表陈氏清美发表讲话。图自越通社

提升越南建材在澳大利亚市场的地位

利物浦商会副主席罗伊·哈拉比（Roy Halabi）在研讨会上指出，越南具备在国际市场上具有竞争力的建材生产能力。但企业若希望在澳大利亚建立长期合作关系，需要同时满足产品质量稳定、交货准时以及价格具有竞争力等三项基本条件。

越南企业向印尼伙伴介绍咖啡产品。图自越通社

越南与印尼加强企业对接 挖掘双方贸易潜力

越南—印尼企业对接会议也帮助越南企业直接与印尼进口商和分销商对接沟通，获取关于产品质量、包装、口味和价格的反馈，同时了解清真（Halal）认证及产品分销要求。越南工贸部期待这些交流将逐步转化为具体的合作协议和商业合同。

岘港特色产品展示空间亮相仪式。图自越通社

岘港在国际机场开设特色产品展示空间

7月28日，岘港市工贸局与岘港国际机场、岘港国际航站楼投资开发股份公司（AHT）及相关单位配合，在岘港国际机场国际航站楼和岘港Koi度假村及住宅区开设了两个岘港特色产品展示空间。

阮文胜副总理会见在瑞越南专家、学者和侨胞。图自越通社

促进瑞士投资者参与越南国际金融中心建设

越通社驻瑞士记者报道，7月28日，越南政府副总理阮文胜访问并同楚格州政府及加密谷风险投资基金（Crypto Valley）举行工作会议；在苏黎世主持与企业座谈会，同瑞士企业协会Economiesuisse举行工作会谈，并会见了在瑞越南专家、学者和侨胞代表。