法国专家为越南半导体产业发展建言

越通社河内 ——在越南大力发展半导体产业的背景下，构建完善的产业生态体系、明确发展方向并大力提升实际实施能力，比单纯追逐最先进芯片制造技术更为重要。



上述是华为法国研究所无线技术与人工智能（AI）研究部门负责人阮文明在巴黎接受越通社记者采访时提出的观点。



阮文明认为，越南当前需要尽快把产业发展愿景转化为具体行动。制定战略只是第一步，更关键的是通过明确投资资源、建设技术平台、加强企业与科研机构及高校合作，推动技术成果转化，形成具有市场价值的产品。



阮文明指出，应全面认识半导体产业。该产业涵盖众多不同类型芯片，服务于不同应用场景，对制造工艺、技术能力和产业配套的要求各不相同。



在芯片制造方面，越南既不宜急于与世界先进制造中心竞争，也不应长期停留在加工环节。有效的发展路径是逐步提升半导体材料、晶圆及供应链能力，发展先进封装、芯粒（Chiplet）和异构集成技术，以满足工业、汽车、物联网和边缘人工智能等领域需求。



阮文明强调，在确定投资方向前，越南首先应明确半导体产业的发展目标，是着力提升战略自主能力，还是同时兼顾全球市场竞争和经济效益。对于芯片设计，应围绕具体应用和市场需求开展研发，而不是单纯追求设计能力本身。



在人工智能领域，阮文明认为，除建设人工智能算力基础设施外，越南还拥有广阔的发展空间，可结合本国数据资源和行业需求，在制造业、农业、医疗、交通、教育及公共服务等领域开发人工智能应用，形成自身竞争优势。因此，应优先发展人工智能加速器、高性能计算、低功耗芯片、边缘人工智能以及新一代通信人工智能等领域。



与此同时，越南还应逐步提升人工智能底层技术能力，包括算法优化、计算架构、人工智能加速器、硬件设计以及提升能源效率等关键技术，实现软件、算法与硬件协同发展。



阮文明认为，人才培养始终是半导体产业发展的决定性因素，应围绕产业全价值链建设高水平专业人才队伍。



谈及国际合作时，他表示，法国不仅拥有先进技术，还积累了建设高科技产业生态体系的丰富经验，是越南重要的合作伙伴。但他同时指出，应结合各合作伙伴的实际投资能力和优势开展合作，提高资源利用效率。



阮文明最后表示，越南半导体产业未来能否取得成功，关键不在于制定更多战略，而在于以明确目标、充足资源、高素质人才和高效执行能力，以推动各项政策真正落地。这也是法国发展半导体产业的重要经验。（完）