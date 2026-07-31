越南完善体制 为全面推进数字化转型奠定基础



越通社河内——在越南科技部于7月31日在河内举行的2026年7月例行新闻发布会上，国家数字化转型局副局长黎英俊表示，2026年7月是国家数字化转型进程中的特别重要时刻，《数字化转型法》于7月1日正式生效。随着该法的实施，多项重要规范性法律文件、战略、标准和指导文件相继出台，有助于完善体制，为在全国范围内全面推进数字化转型奠定基础。



八项突出成果



截至2026年7月，数字化转型领域取得了8项突出成果。具体而言，政府颁布了第224/2026/NĐ-CP号法令，对《数字化转型法》若干条款作出详细规定。该法令与《数字化转型法》自2026年7月1日起同步生效，为数字化转型活动提供了统一、协调的法律框架。法令聚焦5组核心内容：全面推进数字化转型；发展主动式在线公共服务；发展数字平台；推动数字经济；发展数字社会。这是各部委、地方在全国范围内统一、协调地组织实施该法的重要基础。



政府总理还根据第1266/QĐ-TTg号决定颁布了《2026-2030年国家数字化转型战略及2045年愿景》。该战略确定将数字化转型作为国家发展和国家治理的重要动力；目标到2045年将越南建设成为发达的数字国家。



政府总理还签署颁布了第1425/QĐ-TTg号决定，发布国家数字总体架构。这是越南首次拥有国家级统一架构，为整个政治体系范围内数字国家的建设、发展和运行提供总体方向。

根据第1132/QĐ-TTg号决定关于国家共用数字平台标准和清单的规定，已颁布79个国家共用数字平台清单，分为跨部门、跨领域平台组和各行业、领域平台组。该清单有助于在全国范围内统一部署数字平台，加强数据连接和共享，限制重复投资，节约资源。



在这79个平台中，有一些典型平台如：国家公共服务门户网站、VNeID、NDXP、国家公文互联互通轴、国家数据门户网站、国家区块链和国家虚拟助手。



关于完善数字化转型活动的投资管理和质量管理机制，科技部颁布了第39/2026/TT-BKHCN号通知，规定使用国家财政预算的数字化转型投资和租赁服务费用的编制与管理，有助于规范预算编制工作，提高预算使用效率。第41/2026/TT-BKHCN号通知规定了数字化转型项目全生命周期的质量管理，从质量控制、测试、评估、验收到运行和受控试验，有助于降低风险，提高数字化转型项目质量。

科技部副部长裴黄方在新闻发布会上发言。图自Vietnam+

该部还颁布了部级集中行政审批信息系统行政审批手续准备程度评估标准体系。该标准体系旨在在集中系统上部署前对行政审批手续进行标准化，侧重于流程、数据、档案数字化、数据互联、在线支付、数字签名、电子结果返回和信息安全保障等标准。这是按照以人民和企业为中心的方向部署全流程在线公共服务的重要依据。



2026年7月取得的成果表明，在《数字化转型法》生效后，数字化转型体制体系已继续得到同步完善。这是各部委、地方在新阶段加快推进数字化转型、发展数字政府、数字经济和数字社会的重要基础。



100天处理数字化转型堵点



7月29日，越南政府总理黎明兴——政府科技、创新和数字化转型及06号坊案指导委员会主任——签署了第88/QĐ-BCĐCP号决定，颁布政府指导委员会落实第24-TB/CQTTBCĐ号通知、第25-TB/CQTTBCĐ号通知和第05-KH/BCĐTW号计划的行动计划。



该行动计划明确指出，开展为期100个工作日的集中攻坚行动（从2026年7月11日至2026年11月30日）。对于完成期限在2026年11月30日之后的任务，牵头机关必须按照本计划附录的要求，在100天阶段内完成全部阶段性成果和实施条件；同时继续按所交期限组织实施。



关于该计划，科技部副部长裴黄方在新闻发布会上表示，今后科技部将集中力量推进该计划，以最大程度地打通数字化转型堵点，从而为全国和整个政治体系的数字化转型工作建立一个统一、完备、全面的行动框架。其中，副部长明确指出，重点在于解决各部委、地方在部署数字化转型中的堵点；加强各机构之间的协调配合；确保数据互联互通、共享并得到有效利用，推动国家数字化转型走深走实。（完）