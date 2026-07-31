北宁冲刺中央直辖市 外资企业寄予厚望

北宁VSIP有限责任公司总经理裴登团：“如果北宁省获批成为中央直辖市，将进一步增强其对国际投资者和高素质人才的吸引力。因此，我们也正在调整发展战略，重点打造绿色工业园区、智慧绿色工业园区和可持续发展的产业体系，以满足国际投资者未来的投资需求。下一阶段，我们希望继续扩大在北宁的投资规模，以实际行动践行与北宁携手发展的承诺。”

近年来，随着三星、佳能、安靠（Amkor）、富士康、歌尔股份（Goertek）、立讯精密（Luxshare-ICT）等全球知名企业相继落户，北宁已发展成为越南重要的电子制造中心之一。目前，全省共有来自42个国家和地区的3640多个仍在有效运营的外商直接投资（FDI）项目，注册资金总额超过508亿美元。其中，仅三星集团累计投资额就接近110亿美元，充分发挥了龙头企业的带动效应，加快形成规模化科技产业生态，并推动当地经济结构向高端化、现代化转型升级。

三星越南公司总经理罗基洪：“北宁省升格为中央直辖市，不仅意味着行政层级的调整，更将为企业界开启新的发展阶段。随着跨区域交通、物流、数字基础设施、高科技产业生态以及创新中心等战略性基础设施建设持续推进，三星等高科技外资企业将拥有更加有利的发展条件，进一步提升生产效率，并加强研发能力建设。与此同时，我们也期待吸引更多高素质人才，不断深化与当地高校、科研院所以及本地零部件、原材料供应链合作伙伴之间的协同合作。”

当前，北宁省正加快建设全国高科技产业和创新中心。迈向中央直辖市的发展目标，不仅将为当地拓展更加广阔的发展空间，也将进一步增强对国际资本和高端产业的吸引力，为外资企业创造更加优越的发展环境，助力北宁成长为首都地区乃至越南新的重要增长极。（完）