会上，越共中央总书记、国家主席苏林强调，健全中央指导委员会不仅仅是任务分工的调整，更深层次是为了适应新阶段工作要求而进行的工作重心转变。所有已颁布的主张、方案、计划和任务必须继续严肃、有效、按时落实，不让组织健全工作影响到正在推进的工作。

关于今后落实第57号决议的重大方向，苏林表示，继续从进度管理向结果治理强力转变。必须实现从“简单劳动”向“创造性劳动”的根本转变，并与提升国家人力资源质量相结合。这是第57号决议在新阶段的最大目标，也是最重要的衡量标准。逐步使农民成为数字农民，掌握现代农业技术；工人掌握先进技术和设备；企业家队伍成为创新的先锋力量；干部队伍从管理思维转向发展型思维。创造性劳动必须成为国家未来最重要的资源。

苏林明确指出，集中资源形成具有竞争力的产品、市场和企业。所有研究任务都必须面向应用能力、商业化能力以及提升经济体和全社会的竞争力。

实现从部分领域的创新向全社会创新的强力转变。每一个公民都可以成为创新的主体。每一个企业都必须将创新视为生存发展的必要条件。

苏林指示，中央指导委员会、各级党委、党组织、机关和地方要继续以最高责任感开展工作，继承、巩固和充分发挥已取得的成果，强力转向组织实施，推动各项任务落实到最终产出和成效；同时推动全社会从简单劳动向更多基于知识和技术的创造性劳动转变。（完）

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