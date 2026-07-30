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投资核心能力——提升越南半导体产业竞争力之路

越澳创新网络学术负责人，同时担任Archer Materials（澳大利亚）研究工程师的阮明哲博士在接受越通社驻悉尼记者采访时表示，如果仅靠进口技术或参与简单代工，越南将很难提升在全球价值链中的地位。

阮明哲博士。图：越通社发
阮明哲博士。图：越通社发

越通社悉尼——在全球科技竞争日益激烈的背景下，半导体、人工智能（AI）、大数据和自动化正成为决定国家竞争力的关键领域。越澳创新网络学术负责人，同时担任Archer Materials（澳大利亚）研究工程师的阮明哲博士在接受越通社驻悉尼记者采访时表示，如果仅靠进口技术或参与简单代工，越南将很难提升在全球价值链中的地位。

阮明哲博士表示，国家间的技术差距不是用工厂或芯片代工厂的数量来衡量的，而是体现在设计能力、制造工艺掌握、质量控制、材料开发、封装技术和商业化能力上。这些是创造最高附加值的环节，高素质人力资源在其中起着决定性作用。

从在韩国和澳大利亚的研究经验中，他总结了一个国家深入参与半导体价值链的三个核心要素。第一是拥有具备实践经验、直接参与过技术开发的工程师和科学家队伍。第二是拥有足够现代化的共享研究和制造基础设施，以支持大学、研究机构和企业。第三是研究活动与企业及市场需求之间的有效对接能力。

在澳大利亚，大学、研究机构和企业共同利用共享制造和测试中心系统。这种模式使各方能够以合理的成本获取现代化设备，缩短产品上市时间，而无需自行投资整个生产线。

从在新南威尔士大学（UNSW）的研究实践以及Archer Materials开发生物传感器的经验中，阮明哲博士强调，实验室的良好结果并不保证产品在市场上的成功。要实现商业化，芯片或半导体器件必须经过持续的测试和优化过程。稳定性、批量生产能力、成本和质量控制等问题需要在最初的研究阶段就加以考虑。

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阮明哲博士是澳大利亚Archer Materials的研究工程师。图：越通社发

通过与澳大利亚、美国、加拿大、英国和比利时的科学家和企业合作的经验，阮明哲博士发现高科技项目最大的挑战在于解决问题的思路。为有效协调，各方需要从一开始就统一目标和评价指标，并建设一支发挥“桥梁”作用的团队——这些人了解各专业领域的基本原理，以连接科学家、工程师和企业。

基于这一现实，越南需要在半导体战略中采取更加务实的思路。与其追求工程师数量或新建工厂数量等表面指标，核心在于明确国内能够掌握的价值链中的战略环节。阮明哲博士建议越南更有效地利用正在海外工作的越南专家网络，如澳大利亚、美国、韩国、新加坡和欧洲。尽管许多专家无法长期回国工作，但他们仍然可以参与研究项目、传授经验、对接国际伙伴并支持国内团队培训。

关于人力资源，阮明哲博士表示，越南需要培养一批直接经历过产品开发全流程的工程师，从设计、制造、测试到故障分析和技术优化。这些经验很难通过短期课程或课堂理论来替代。

此外，越南还需要按照澳大利亚的模式投资建设共享研究和制造中心，为大学、研究机构和企业共同利用现代化基础设施创造条件，从而缩短研究到生产和商业化的距离。

越南的最终目标不仅是在半导体产业中“存在”，而是要逐步掌握高知识含量的环节，成为全球供应链中的重要一环。这也将是未来提升国家在AI、电子和数字经济等领域竞争力的坚实跳板。（完）

越通社
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