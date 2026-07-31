在河内市体验南部高棉文化色彩

越通社河内——今年8月，位于河内的越南各民族文化旅游村将成为精彩的文化之约，举办以“通过高棉同胞文化回归西部”为主题的系列活动。

系列活动预计从8月1日持续至8月28日，有来自11个省市的16个民族的100多位同胞参与，他们常年在村内活动；此外还有芹苴市京族和高棉族的约30名艺人和演员参与，为首都游客带来最真实地了解西部少数民族物质和精神生活的机会——就在河内。

一系列活动有助于介绍、保护和弘扬高棉族同胞的传统价值。图自越通社

系列活动的亮点是8月23日上午再现芹苴市高棉同胞国家级非物质文化遗产——塔昆（Thắk côn）节庆活动。这是南部高棉同胞特有的祈福仪式，体现了传统农耕信仰，祈求风调雨顺、五谷丰登、生活平安。通过该活动，游客可以了解高棉同胞的文化价值、信仰和精神生活，同时为弘扬国家级非物质文化遗产作出贡献。

8月22日至23日两天，在高棉寺庙草坪空间将举办“回归西部”交流活动。该活动通过高棉同胞传统艺术节目和才子弹唱艺术、五音音乐演奏、体验舂扁米、介绍西部美食如越南煎饼、贡饼，以及芹苴市图片展示和旅游推广等，介绍南部西部特色文化空间。这是游客直接在首都河内与艺人交流、体验南部文化特色的机会。

活动期间将重现属于16个民族同胞群体的日常生活场景。图自越通社

除了高棉文化主题外，每逢周末，文化村的气氛还因其他地区的多元文化而更加丰富。从在泰族村举办的北部各民族“相爱笙舞”民歌民舞节目，到西原各族同胞通过“村寨讲故事”、“大森林之梦”和“会说话的雕像园”实景演出呈现的壮丽史诗空间，共同构成了一幅多彩的文化画卷。

在整个活动期间，16个民族的同胞群体将再现日常生活场景，介绍传统手工艺，表演民族乐器、民歌、民舞、民间游戏，体验各地美食，在越南54个民族大家庭的“共同家园”中营造生动的文化交流空间。

游客还可以参加主题体验之旅、面向家庭和学生的文化教育活动、民间游戏空间、民族服饰体验以及多项其他旅游服务。（完）