经济

越南经济前景获国际社会广泛看好

国际媒体及全球多家大型组织和金融机构持续对越南经济作出积极乐观的评价。

北宁省协和乡越泛太平洋世界（Việt Pan Pacific World ）一人有限公司的出口服装生产。图自越通社
北宁省协和乡越泛太平洋世界（Việt Pan Pacific World ）一人有限公司的出口服装生产。图自越通社

越通社河内——国际媒体及全球多家大型组织和金融机构持续对越南经济作出积极乐观的评价。

近日，新加坡《商业时报》报道称，越南向价值链高端跃升正帮助其在2026年上半年吸引更多优质亚洲资本。

新的转变

据该分析文章称，近期官方数据显示，2026年上半年越南吸引的外商直接投资注册总额——包括新承诺资金、现有项目调整资金以及外国投资者出资和购股——达346.5亿美元，同比增长61%。

从结构来看，2026年上半年中国对越南的新投资承诺减少了一半以上。具体而言，中国大陆的新承诺下降54%至9.77亿美元，占比从去年同期的22.9%降至5.6%。若计入香港和台湾的资金，来自中国的投资也从35.5亿美元下降逾48%至18.4亿美元。截至6月底，该来源资金仅占越南新承诺总额的10.6%，而2025年上半年为38.2%，去年年底为36.5%。

与此相反，新加坡和韩国合计占越南上半年新注册总额173.9亿美元的约73%，该总额已超过2025年全年吸引的投资额。这是新加坡和韩国投资者加大对越南投资的结果。因此，《商业时报》评价称，尽管资金来源发生明显变化，越南仍保持持续的投资吸引力。由此，越南正在重塑外商直接投资（FDI）结构。这一转变被视为在当前区域贸易流动紧张的背景下被视为积极信号，且越南正致力于引导投资流向更高价值的项目。

特别是，韩国投资者增加投资额表明越南正在吸引更大规模的项目。证据在于，来自韩国的项目数量保持在200多个不变，但每个项目的平均资本已飙升至约2580万美元，远高于此前的110万美元。

提升地位

7月初，世界银行（WB）在多年经济强劲增长后将越南和菲律宾提升为中高收入经济体。《海峡时报》评价上述结果有助于巩固投资者对越南和菲律宾的信心。据此，世行认定越南以出口为基础的增长模式“反映了所有主要产业的进步，不是某一行业的短暂热潮，而是整体经济的转变”。

“作为亚洲增长最快的经济体之一，越南正朝着从2026年起实现两位数增长的目标迈进，部分得益于亲商改革浪潮和大规模基础设施投资运动”，《海峡时报》分析道。

同样，《商业时报》专版评价道：“制造业、出口和建筑业至少在过去5年一直是越南经济增长的重要引擎，这个东南亚经济体受益于全球供应链的重构。如今零售额和消费服务支出的飙升为这一动力进一步增强了增长动能。”

在发给越南《青年报》的分析中，惠誉评级——全球领先的信用评级机构之一——预测越南的中期增长“优于许多同评级国家”。

据惠誉评级，这反映了市场预期越南将继续完善政策，吸引高附加值产业外资，同时增长还将得益于公共基础设施投资的加速、人口红利、服务业的持续扩张以及多项结构性改革举措。惠誉评级期望越南强有力的政治凝聚力将支持各项政策优先事项的有效落实，包括改善投资环境的措施、通过通过技术进步和创新提高生产率，以及推动国内私营部门的发展。

“政府正在推动的结构性改革可为越南带来相较于基准情景的积极中期增长前景。改革方案还预计将调整经济模式，朝着更快、更高附加值、更可持续的方向发展，减少对廉价劳动力的依赖，更加注重体制和监管改革、提高生产率，并通过技术革新、数字化转型和绿色转型、投资于半导体和人工智能等领域，更有力地支持私营部门的发展”，惠誉评级评价道。（完）

越通社
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