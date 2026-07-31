经济

破解瓶颈 推动越南农林水产品出口超740亿美元目标

农林水产品出口继续是经济的重要支柱，但正面临诸多市场和行政手续壁垒。为实现2026年出口额达740亿美元的目标，多个行业协会建议管理部门与企业携手破解瓶颈。

越南水产品加工。图自越通社
越南水产品加工。图自越通社

越通社河内——农林水产品出口继续是经济的重要支柱，但正面临诸多市场和行政手续壁垒。为实现2026年出口额达740亿美元的目标，多个行业协会建议管理部门与企业携手破解瓶颈。这是农业与环境部同各行业协会30日下午在胡志明市举行关于推动2026年下半年农林水产品出口的会议上重点讨论的内容。

据农业与环境部统计，2026年上半年，尽管世界形势持续快速复杂多边，但在政府指导和工商界的努力之下，农林水产品出口仍保持积极增长势头。截至7月底，农林水产品出口额预计达近426亿美元，同比增长约7%，完成2026年计划的57.6%，继续巩固其作为经济支柱之一的地位。

蔬果、水产品、胡椒、木材及木制品等多个行业保持增长。特别是，农林水产品溯源系统于2026年7月1日正式投入运行，有助于提高越南农产品在国际市场的透明度、质量和竞争力。

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越南榴莲出口。图自越通社

在取得成绩的同时，农产品出口也面临不少挑战。其中，大米、咖啡、橡胶和茶叶等部分主要产品的出口额因均价大幅下跌而下降。同时，进口市场日益收紧关于质量、溯源、绿色发展和减排的标准。特别是欧盟反毁林法规（EUDR）对企业和整个生产链提出了很高的要求。

越南粮食协会主席杜河南表示，菲律宾仍是越南最大的大米出口市场，但该国新进口管理政策正给企业带来了较大的困难，而该市场需求仍然高效运行。该协会建议农业与环境部主动与菲律宾方面沟通，推动两国粮食协会对话机制，破解难题，面向长期合作。同时，需要支持企业拓展对非洲和其他潜力市场的出口，以减少对传统市场的依赖。

越南果蔬协会主席阮清平则表示，农业生产和出口活动仍然面临诸多瓶颈，其中包括，种植区代码和包装设施代码的颁发和管理仍复杂，处理时间长，影响出口。种植区代码买卖、伪造现象仍在发生，存在失去市场的风险。此外，农业物资、保鲜化学品管理不严，导致许多批次因被禁化学品污染或植保残留超标而被退回或销毁，影响越南农产品信誉。检疫检测工作存在超负荷、结果迟延、缺乏透明度等问题，延长了通关时间等。

越南蔬果协会建议简化种植区代码颁发流程，大力推动数据数字化，从事前检查转向事后监管；加强对农民和企业关于溯源规定、SPS标准和减排生产的宣传普及。同时，需要严格管控农业物资，处理耕作土壤重金属污染，扩大获码种植区并推动潜力水果的市场准入。另外，需要尽快解决增值税、退税和买卖凭证方面的难题；加快与中方的谈判，推动检疫检测结果互认和海关数据互通，以缩短通关时间。

农业与环境部长郑孟雄认为，2026年最后几个月，世界经济政治形势将继续复杂莫测，在国内，农业生产仍受气候变化、自然灾害和疫病的影响，要求农业部门灵活适应以维持出口增长势头。

为推动下半年农林水产品出口，农业与环境部将密切跟踪市场变化，加强预警预报，灵活调控出口并结合国家溯源数据。同时，集中解决出口额有下滑风险行业的困难；支持企业信贷、物流、冷库、通关和市场拓展。

此外，农业与环境部将朝着结合市场开放、技术壁垒应对、分销渠道和跨境电商发展的方向，加大贸易促进力度；优先开拓东盟、南亚、中东、非洲和拉丁美洲等潜力市场。同时，继续扩大国家农林水产品溯源系统，支持企业利用数据服务谈判和出口市场开发。（完）

柚子是同奈省五大主产水果之一。图自越通社

夯实基础 加快推动农林水产品出口

尽管全球贸易仍面临诸多不确定因素，2026年上半年越南农林水产品出口仍保持良好增长势头，为下半年出口提速奠定基础。与此同时，该行业在拓展市场和提升附加值方面，也面临着气候变化、国际竞争和贸易壁垒等挑战。

越通社
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