经济

越南并购市场：投资者聚集AI基础设施与优质企业

越南并购市场正进入一个更具选择性的阶段，投资者优先选择有良好基础、品牌强大和具备长期增长能力的企业。 

2026年上半年外资企业注册资本达346.5亿美元，同比增长61%。图自越通社
2026年上半年外资企业注册资本达346.5亿美元，同比增长61%。图自越通社

越通社河内——越南并购市场正进入一个更具选择性的阶段，投资者优先选择有良好基础、品牌强大和具备长期增长能力的企业。与此同时，AI投资浪潮和外国投资者出资入股和股权收购活动的增加有望为市场注入更多动力。

普华永道（PwC）发布的《2026年中全球并购趋势展望》报告预测，受人工智能需求持续高涨带动的多笔巨型并购交易推动，2026 年全球并购年度交易总额有望达到 4 万亿美元。

在此背景下，越南继续被评为并购资金流的热门目的地。然而，值得关注的不在于市场规模，而在于投资者偏好的变化。

普华永道称，投资者日益重视企业质量、与投资方向的契合度以及长期创造价值的能力。对Imexpharm、Bibica或天龙等企业的投资彰显了已在市场上确立地位的越南品牌和企业平台的吸引力。

除制药和消费品等传统行业外，投资资金也在向基础设施、物流、能源转型和高科技制造等领域扩展。

此外，政府的宏观调控方向，以及中央政治局关于民营经济发展的第68-NQ/TW号决议和关于国有经济发展的第79-NQ/TW号决议，也为民营部门投资注入了动力。

普华永道越南副总监Tiong Hooi Ong认为，下一阶段，投资者将变得更加挑剔，聚焦于长期趋势相关机会，如消费需求、数字化转型、基础设施发展和可持续发展等。越南不仅是一个有增长潜力的市场，更是多种投资策略可以创造长期价值的地方。

除了投资者偏好的变化外，外资流入的动态也为并购活动创造了更多空间。汇丰银行（越南）代表援引统计数据表示，2026年上半年外资企业注册资本达346.5亿美元，同比增长61%，实际到位资金达130.3亿美元，创5年来最高水平。

汇丰越南代表称，注册资金反映预期，但到位资金才是信心的最直观体现，是重要指标，表明越南不仅增长迅速，而且在国际投资者眼中仍保持吸引力。

更值得关注的是，外国投资者出资入股和股权收购活动增长近90%，彰显供应链向越南转移正进入更深阶段，不仅是新建，还包括收购、扩张和利用现有生产能力。

汇丰越南代表认为，这是一个多层面的积极信号。外资投资者在全球不确定性中仍看到了越南的中长期潜力。（完）

越通社
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