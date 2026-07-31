民间文化资料数字化助力推动国家文化的发展

越通社河内——民间文化是一个内涵广泛的知识体系，包含民间文学、信仰、风俗、节日、民间艺术等多种形式，由社区历经多代人共同创作和践行，主要以口耳相传的方式流传。对这一宝贵资料库进行数字化，是一项紧迫的要求，有助于在新时期推动国家文化的发展。



全新的存储方式



越北文化艺术大专的阮氏雪绒博士认为，民间文化知识蕴含着民众在漫长历史长河中的生活实践中总结出来的经验。与越南民族大家庭中各个地区、各个民族相挂钩的人名、地名和事件的逸事与传说，长期以来一直是构成地方旅游吸引力的丰富素材，也是作为全新文化创作基础的无尽资源。



对于一个拥有丰富多元文化，尤其是庞大民间文化宝库的国家而言，将文化资料转化至数字空间确实大有裨益，这不仅为该知识源泉走向广大民众、成为全新文化创作的素材创造了机会，同时也使这类文化的保护与传承变得更加高效。



然而，将民间文化资料转化为数字空间数据的过程正面临诸多挑战。此类文化形式具有灵活性、生动性以及不断变化的特点，为准确收集和确定数据来源带来困难。



民间文化始终在包含践行空间在内的整体之中，通常与乡村和村庄紧密相连；但实际上，这一空间正日益缩小。许多风俗、习惯、节日、信仰仪式以及古老民歌曲调正面临逐渐湮灭的危险。由于民间资料以口头形式在群众中存储并传播，因此资料收集和验证以使其成为标准数据源并非易事。



尽管收集、记录、录音、录像以及与艺人对话的工作已得到重视，但仍缺乏系统性。在某些地方已在积极做好民间文化数字数据库建设的同时，许多地方依然忽视这项工作。数据标准化方面的不足，使专家对民间文化形式在数字化过程中的“原真性”流失危机深感担忧。



为了推动民间文化资料数字化，首要解决方案是加强数字基础设施建设，并构建国家级文化遗产数据库。想要拥有标准的数据资源，需要鼓励、优先并为该领域的顶尖研究人员和专家团队创造有利条件。



鼓励青年一代参与民间文化资料储存与创作



阮氏雪绒博士强调，民间文化是开放的价值体系，在各个历史时期不断得到丰富与充实。要想存储、保护、发展与创新，就必须重视并鼓励为青年一代参与同行与创作创造条件。



过去一段时间，我们见证了不少年轻艺术家汲取民间素材灵感创作出的当代作品，赢得了国内外公众的喜爱。这是个非常可喜的信号，因为年轻一代凭借其对技术的了解、创新的能力以及全新的热情，将成为维持、传承、提升这一文化类型并为其注入新生命力的关键因素。



通过法律文件将这些内容落到实处，有助于提高数据的使用和开发的透明度与责任意识，使民间文化价值真正成为基础且有益的资源，推动创新创业，助力实现政府提出的《截至2030年越南文化产业发展战略及2045年愿景》的目标。（完）

Lê Thị Hiền