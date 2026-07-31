文化

民间文化资料数字化助力推动国家文化的发展

民间文化是一个内涵广泛的知识体系，包含民间文学、信仰、风俗、节日、民间艺术等多种形式，由社区历经多代人共同创作和践行，主要以口耳相传的方式流传。

Lê Thị Hiền
“数实融合”图书《孔门程庭之狻猊》被“藏”于文庙的铜狻猊雕像之中。图自thethaovanhoa.vn
“数实融合”图书《孔门程庭之狻猊》被“藏”于文庙的铜狻猊雕像之中。图自thethaovanhoa.vn

越通社河内——民间文化是一个内涵广泛的知识体系，包含民间文学、信仰、风俗、节日、民间艺术等多种形式，由社区历经多代人共同创作和践行，主要以口耳相传的方式流传。对这一宝贵资料库进行数字化，是一项紧迫的要求，有助于在新时期推动国家文化的发展。

全新的存储方式

越北文化艺术大专的阮氏雪绒博士认为，民间文化知识蕴含着民众在漫长历史长河中的生活实践中总结出来的经验。与越南民族大家庭中各个地区、各个民族相挂钩的人名、地名和事件的逸事与传说，长期以来一直是构成地方旅游吸引力的丰富素材，也是作为全新文化创作基础的无尽资源。

对于一个拥有丰富多元文化，尤其是庞大民间文化宝库的国家而言，将文化资料转化至数字空间确实大有裨益，这不仅为该知识源泉走向广大民众、成为全新文化创作的素材创造了机会，同时也使这类文化的保护与传承变得更加高效。

然而，将民间文化资料转化为数字空间数据的过程正面临诸多挑战。此类文化形式具有灵活性、生动性以及不断变化的特点，为准确收集和确定数据来源带来困难。

民间文化始终在包含践行空间在内的整体之中，通常与乡村和村庄紧密相连；但实际上，这一空间正日益缩小。许多风俗、习惯、节日、信仰仪式以及古老民歌曲调正面临逐渐湮灭的危险。由于民间资料以口头形式在群众中存储并传播，因此资料收集和验证以使其成为标准数据源并非易事。

尽管收集、记录、录音、录像以及与艺人对话的工作已得到重视，但仍缺乏系统性。在某些地方已在积极做好民间文化数字数据库建设的同时，许多地方依然忽视这项工作。数据标准化方面的不足，使专家对民间文化形式在数字化过程中的“原真性”流失危机深感担忧。

为了推动民间文化资料数字化，首要解决方案是加强数字基础设施建设，并构建国家级文化遗产数据库。想要拥有标准的数据资源，需要鼓励、优先并为该领域的顶尖研究人员和专家团队创造有利条件。

鼓励青年一代参与民间文化资料储存与创作

阮氏雪绒博士强调，民间文化是开放的价值体系，在各个历史时期不断得到丰富与充实。要想存储、保护、发展与创新，就必须重视并鼓励为青年一代参与同行与创作创造条件。

过去一段时间，我们见证了不少年轻艺术家汲取民间素材灵感创作出的当代作品，赢得了国内外公众的喜爱。这是个非常可喜的信号，因为年轻一代凭借其对技术的了解、创新的能力以及全新的热情，将成为维持、传承、提升这一文化类型并为其注入新生命力的关键因素。

通过法律文件将这些内容落到实处，有助于提高数据的使用和开发的透明度与责任意识，使民间文化价值真正成为基础且有益的资源，推动创新创业，助力实现政府提出的《截至2030年越南文化产业发展战略及2045年愿景》的目标。（完）

Lê Thị Hiền
越通社
#民间文化数字化 #文化遗产保护 #数字数据库 #文化产业发展 #青年创新
关注 VietnamPlus

文化之光

数字化转型

相关新闻

厨师正在为顾客准备鸡肉河粉。图自越通社

河内河粉：从遗产到文化IP

河内发起“从非物质文化遗产‘河内河粉’到文化IP创意”大赛，体现了一种新的思维方式，即文化被视为内生资源，能够为经济社会发展创造新的价值。

青年工程——国家革命历史遗迹布泽车站的数字化项目，帮助民众、游客及年轻一代更深入地了解家乡的历史价值。图自越通社

越南推动遗产转化为文化产业发展的资源

凭借庞大的遗产宝库，越南拥有许多国家难以企及的宝贵资本。在全球一体化和竞争背景下，将遗产转化为数据资源、数字化知识、知识产权和发展文化产业，是发挥国家软实力、为国家发展创造动力的必然要求。

应用人工智能技术的机器人在胡志明市历史博物馆提供参观导览服务。图自《人民报》

人工智能驱动文化产业创新发展

在文化产业发展过程中，人工智能正成为改变产品创造、生产和分销方式的核心技术，有助于保护文化遗产，推广民族文化特色以及提升产业竞争力并拓展国际市场。然而，人工智能的应用也带来关于版权保护、数据治理以及高素质人才培养等方面的挑战。

更多

黎贵惇诞辰300周年特殊邮票问世。图自越通社

越南发行黎贵惇诞辰300周年特殊邮票

7月30日，越共中央宣教与民运部、科技部、越南社会科学翰林院及兴安省人民委员会在兴安省会议中心联合举行 “纪念文化名人黎贵惇诞辰300周年（1726-2026）” 特殊邮票发行仪式。

越南各民族文化旅游村内的民族文化交流节吸引了大批民众与游客前来参与。图自越通社

唤醒首都河内的“旅游村寨”

河内不止有古街、还剑湖和千年文化遗产——如今，这座城市的旅游版图正悄然向郊外延伸，一批特色鲜明的社区旅游目的地逐渐走入公众视野。从浸润芒族风情的美德乡芒谷(Mường Cốc)，到展现瑶族生活图景的巴维板绵村（Bản Miền），再到荟萃54个民族文化的越南各民族文化旅游村，这些“旅游村寨”正为河内塑造别具一格的旅游名片，回应着国内外游客对体验式、绿色化、可持续旅游的深层期待。

国际游客在活动上品尝咖啡。图自越通社

当中部特产“遇上”创意咖啡

凭借玉灵人参、茶蓬桂皮、南乌鱼露等浓郁中部特色的特产及特色农产品，岘港市多家企业和咖啡调饮师正不断创新，推出将咖啡与当地特产相结合的新型饮品。

一名越南裔加拿大儿童在加拿大多伦多传统越南语课堂上。图自越通社

弘扬越南语：搭建海外越裔青少年与祖籍国之间的桥梁

越通社驻渥太华记者报道，专门针对海外越侨子女的越南语在线学习平台日前在加拿大正式发布。“越南语线上学校”不仅实现了教材数字化，还融入越南文化、历史知识以及多种互动学习形式，帮助海外越裔青少年学习母语，并进一步增强他们与祖籍国的联系。

外国游客在越南春节空间拍照留念。图自越通社

文化发展：实现越南软实力新突破

越共中央政治局2026年5月19日颁布的第06-NQ/TW号决议为对外工作和文化外交赋予了新的历史使命：不仅停留在维护国家利益，更要成为“在国际舞台上展现越南本领、特色与体量的方式，成为传播越南文明价值、在国际社会中建立尊重、信任与影响力的方式”。

“河内旅游奥黛节”开幕式上的奥黛秀。图自越通社

以文化资源唤醒都市空间

文化空间不仅存在于被保护的古迹中，还体现在每一座建筑、每一个街角和城市记忆之中。根据越共中央政治局关于发展越南文化第80-NQ/TW号决议的要求，多个地方正在设法将这些价值带回生活，使其成为创意和可持续发展的内生资源。

“Apsara舞蹈——高棉族的传统舞蹈。图自越通社

高棉族Apsara舞蹈：千年天女之舞 灵韵流芳越南南部

在当今文化形态日益多元的背景下，Apsara舞蹈依然光彩独蕴，历久弥新。这一高棉族的传统艺术，不仅以优雅的舞姿令人倾倒，更以深厚的文化底蕴触动心灵，成为高棉族集体记忆与精神价值的生动载体。

在数字化转型正在强劲推进的背景下，将技术应用于文化遗产价值的保护与弘扬工作已成为必然趋势。图自越通社

遗产数字化：拓展社会文化服务空间

在林同省，文化遗产数字化工作通过建设数字数据库、3D扫描文物、开发虚拟博物馆和在线参观空间得到大力推进，有助于长期保存文化价值，同时提升公众获取文化遗产资源的便利性，推动智慧旅游发展。

每逢周末，胡志明市博物馆举行艺术表演活动。（博物馆供图）

遗产“觉醒”：融入城市夜生活

夜幕降临，胡志明市的博物馆、遗产建筑与文化空间纷纷开启新的“夜班”。从博物馆庭院音乐会、遗产空间品茶到标志性建筑上的 3D Mapping 光影秀，胡志明市正逐步将文化遗产转化为促进文化产业、旅游业及夜间经济发展的新动力。

印度中央邦内阁部长凯拉什·维贾伊瓦尔吉亚讲话。图自越通社

越南官贺民歌题材电影正式全球上映

取材自越南官贺民歌遗产的电影《爱情之园》在第 8 届哈里亚纳国际电影节上斩获“最佳国际影片奖”后，已通过印度国家广播电视台（Prasar Bharati）旗下的流媒体平台（OTT）WAVES 正式在全球范围内发行。

2026年“岘港享受节”开幕。图自越通社

2026年“岘港享受节”开幕

2026年“岘港享受节” 23日晚在岘港市东海公园开幕，拉开了7月22日至26日在沿海地区和全市各旅游景点举行的文化、体育、旅游和娱乐系列活动的序幕。