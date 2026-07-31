河内市欢迎 Central Retail 扩大投资 推进现代零售链发展

越通社河内——7月30日，河内市委书记陈德胜会见了由 Central Retail（越南）总经理奥利维尔·伯纳德·R·朗莱（Olivier Bernard R. Langlet）率领的工作代表团。



会见中，奥利维尔·伯纳德·R·朗莱先生重申，Central Retail 始终将越南视为战略市场，并希望长期伴随首都河内的发展。该集团的目标是通过发展现代零售系统，提供价格合理的高质量产品，从而助力提升当地居民的生活质量。



Central Retail（越南）将继续提升超市系统质量，提高分销系统中的越南商品占比；在从种植、收割到产品标准化的全流程中为农户和合作社提供支持。构建可持续的联动链有助于企业稳定供应源，确保生产者的长期销路，为农产品进入现代分销系统及拓展出口创造便利条件。



关于新阶段发展战略，Central Retail 领导层确认将紧扣河内的政策优先事项，包括推进数字化转型、提升食品安全水平并配合培养高素质人力资源。他高度评价《河内百年愿景总体规划》，并希望顺应新城市空间发展方向、在环线区域扩大零售网络，同时建议本市继续支持解决投资过程中的困难。

双方代表合影留念。图自hanoimoi

河内市委书记陈德胜对 Central Retail 所作出的贡献表示欢迎，并强调河内目前人口规模约1100万，经济保持高增长，是零售企业的具有吸引力市场。他强调，企业、民众与政府三方需要保持和谐发展，河内市建议 Central Retail 继续优先消耗越南制造的货物，助力促进国内生产并惠及消费者。



河内市委书记还建议该集团推进货物源头追溯，支持原料区和农户，形成与首都生产基地紧密结合的“生产-消费”闭环链。



河内正进入交通基础设施强劲发展的阶段。到2027年中，本市将基本建成1号、2.5号、3.5号及4号环线，并开工建设5号环线河内段。这是各家权威零售企业在本市扩大投资的有利空间。



河内市委书记陈德胜重申，河内始终欢迎认真负责的投资者，并建议各专业机关本着互利共赢的精神，依法支持 Central Retail 扩大经营并主动纾解困难，迈向共同的可持续发展目标。（完）