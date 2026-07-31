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庆祝东盟成立59周年升旗仪式在河内举行

7月31日，在越南外交部总部，庆祝东盟成立59周年和越南加入东盟31周年的东盟升旗仪式隆重举行。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠主持仪式。

庆祝东盟成立59周年升旗仪式。图自越通社
庆祝东盟成立59周年升旗仪式。图自越通社

越通社河内 ——7月31日，在越南外交部总部，庆祝东盟成立59周年（1967年8月8日—2026年8月8日）和越南加入东盟31周年（1995年7月28日—2026年7月28日）的东盟升旗仪式隆重举行。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠主持仪式。

东盟各成员国大使、临时代办、各伙伴国代表以及国会、政府各机构和河内市人民委员会代表出席了仪式。

黎怀忠在仪式上强调，东盟旗帜是共同认同、团结与区域共同愿望的象征。今年的活动更具意义，正值越南纪念八月革命胜利81周年，从而重申了独立、自强、团结与合作等永恒价值。

在世界竞争和动荡日益激烈的背景下，东盟正进入一个新时代，需要更大的集体力量。东盟在实施《东盟共同体愿景2045》的第一年，在和平与安全、繁荣与提升人民地位等支柱上取得了显著进展。

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越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在仪式上发表讲话。图自越通社

为了塑造未来并在不可控的变化中保持韧性，黎怀忠提出了东盟的三个核心方向，包括：实效性、韧性和准备性。

据此，东盟的成功必须以实际成果来衡量，通过畅通的贸易、紧密的连接、更好的就业和优质的公共服务来实现。

关于“韧性”，这仍是帮助东盟克服地缘政治不确定性、保护共同利益和维护战略自主的力量基础，特别是今年恰逢《东南亚友好合作条约》（TAC）签署50周年。

与此同时，“准备性”将通过主动拥抱变化、推动创新、开发人力资源和负责任地应用技术来塑造一个面向未来的东盟，以保持竞争力、灵活性和对未来做好准备。

黎怀忠回顾了越南加入东盟31周年历程时重申，东盟不仅是战略优先、外交政策的中心支柱，更是越南的共同家园和融入国际进程中不可或缺的一部分。

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东盟各成员国大使、临时代办、各伙伴国代表以及国会、政府各机构和河内市人民委员会代表出席了仪式。图自越通社

当越南国家进入新发展时代，怀着实现两个世纪目标的抱负——到2030年成为现代化工业国家、到2045年成为高收入发达国家——越南与各成员国的未来与东盟的共同成功紧密相连。

黎怀忠重申，一个强大的东盟将为越南创造更多机会，反之，一个强大的越南将为东盟共同体作出更有意义的贡献。

“越南将继续与东盟共同发展，并为建设一个坚韧、创新、活跃、以人民为中心的东盟共同体的共同愿景作出贡献”，黎怀忠外长强调。

借此机会，黎怀忠呼吁各国继续巩固伙伴关系，把握创新，携手合作，确保东盟始终是地区乃至世界和平、稳定与繁荣的坚实锚点。（完）

越通社
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