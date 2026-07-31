“友谊的怀抱”延续越老柬三国友谊

越通社胡志明市——7月30日晚，以“友谊的怀抱”为主题的2026年第八届越老柬三国少年儿童联欢会在胡志明市圆满闭幕。



胡志明市团市委副书记、少先队委员会主席郑氏贤珍在闭幕式上表示，本届联欢会为三国少年儿童带来了许多富有意义的体验，帮助他们结交朋友，了解各国的历史、文化和风土人情。活动中缔结的友谊为联欢会的成功作出了贡献，契合“友谊的怀抱”的主题精神，继续助力密切越老柬三国少年儿童之间的友好情谊。



在闭幕式上，各国少儿代表团参加了文化交流活动，呈现了富有越南、老挝和柬埔寨特色的文艺节目，如民歌、传统舞蹈、柬埔寨合十礼介绍以及歌颂越老友谊的歌舞表演。组委会还向各代表团及积极参与联欢会活动的各组代表赠送了纪念品。



本届联欢会于7月28日至30日举行，汇聚越南、老挝、柬埔寨的诸多少儿代表以及胡志明市代表参加。在三天里，代表们参加了多项传统文化教育活动、文化交流，参观了萨克森林战区历史遗迹区、体验了双层巴士、欣赏了“梦秀”艺术节目、参观了传统手工艺村、越南巧克力博物馆——巧克力之家以及胡志明市的多个文化和旅游景点。



通过系列活动，联欢会为加强交流、培育三国少年儿童之间的团结友谊作出了贡献，同时向国际朋友宣传推广胡志明市的形象。（完）

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