经济

荷兰企业看好越南发展前景

据越通社驻阿姆斯特丹记者报道，7月30日，越南政府副总理阮文胜主持了与荷兰龙头企业的座谈会。

越南政府副总理阮文胜在座谈会上发言。图自越通社
越南政府副总理阮文胜在座谈会上发言。图自越通社

越通社河内——据越通社驻阿姆斯特丹记者报道，7月30日，越南政府副总理阮文胜主持了与荷兰龙头企业的座谈会。

阮文胜在座谈会上高度评价荷兰企业界对越南市场与合作机会的关注。他强调，越荷关系，特别是在经济、贸易和投资领域正朝着非常积极和务实的方向发展。荷兰目前是越南在欧盟最大的贸易伙伴，也是越南商品进入欧洲市场的重要门户。2026年前5个月，双边贸易额超过67.4亿美元，同比增长21.9%。截至2026年5月底，荷兰在越南投资项目476个，注册总额超过150亿美元，继续是欧盟成员国中对越南投资最多的国家。

喜力（Heineken）、联合利华（Unilever）、德赫斯（De Heus）和飞利浦（Philips）等许多荷兰大型企业已在越南高效投资经营并与越南建立了长期合作关系。阮文胜表示，在2019年建立的全面伙伴关系及各专项战略合作框架基础上，两国在金融服务、物流、港口、高科技、水资源管理、绿色转型和创新等高互补性领域仍有很大提升关系、拓展合作的空间。

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荷兰企业代表发表讲话。图自越通社

荷兰企业高度评价越南的发展前景，特别是体制改革方向、国际金融中心发展和推动创新。与会代表对金融、国际金融服务、半导体、人工智能、物流、港口、造船、水资源管理、绿色转型和可再生能源等领域的合作机会表示关注。同时，各企业就基础设施和可持续发展项目的资金筹集机制、招商引资政策、高素质人力资源开发等进行了交流，并希望越南继续保持稳定、透明、可预测的投资环境，为长期投资项目创造便利。许多荷兰企业分享了扩大投资、增资和研究在越南实施新投资项目.。

阮文胜强调，越南正成为区域内最具吸引力的投资目的地之一。2026年上半年越南吸引外资持续释放积极信号，创历史最高水平。阮文胜说，越南正大力推进体制完善，制定更具突破性和竞争力的优惠机制与政策，营造开放、便利的法律环境，以吸引高质量项目，特别是在科技、创新、数字化转型和金融领域。今后，越南政府将继续改善投资环境，发展配套基础设施，提升人力资源质量，为企业在越南长期投资经营创造便利条件。

荷兰企业领导高度评价阮文胜和各部门领导的分享，并认为，座谈会和交流内容有助于增强对越南投资经营环境和发展方向的信心。与会企业强调，将继续扩大现有项目规模，研究在越南优先招商引资领域的新投资机会。双方相信，在日益紧密的合作关系和两国经济互补优势基础上，座谈交流将为双方今后开辟更多合作机遇。（完）

越通社
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