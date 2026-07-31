越通社河内——柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）及国会高级代表团刚刚结束于7月27日至29日对越南进行为期3天的正式访问。此次访问旨在本着“以人为本”的精神，按照“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针，继续培育和巩固两国之间更加紧密与坚实的友谊与合作。



越通社驻金边记者援引关于访问成果的新闻公报称，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王对两国政府间合作活动取得的进展，特别是贸易领域的进展感到满意。柬埔寨国会主席认为，这是服务于两国利益、面向未来实现双边贸易额达到200亿美元目标值得自豪的亮点。



根据7月30日发布的新闻公报，通过此次访问，双方同意在包括经济与交通基础设施互联互通、交流基于科技与创新创业的“新经济”发展经验、加强经贸合作、安全、国防、打击跨国犯罪、旅游、农业、教育、卫生、中小企业（SMEs）等多个领域和各个层级，继续推动实质性与高效的合作。



新闻公报强调，这两个邻国之间的合作关系不仅为两国带来和平与发展，也为构建地区和平、稳定与繁荣作出贡献。公报称，柬埔寨国会主席此次对越南进行正式访问取得了多项重要成果，特别是维持和巩固政治互信，促进合作，为两国人民带来切实利益。



柬埔寨皇家金边大学（RUPP）国际研究与公共政策研究院（IISPP）院长涅·钱达里（Neak Chandarith）副教授接受越通社驻金边记者采访时强调，此次访问创造了重要动力，加快了现有总体规划的实施进度，特别是在柬越两国具有高增长潜力的领域。



据涅·钱达里副教授表示，经济与基础设施互联互通被视为双方未来合作的重中之重。他明确指出：“我们仍有很大空间来加强跨境贸易活动、升级边境口岸，以及构建具有韧性的区域供应链，从而实现既定的双边贸易额目标。”



关于传统安全与防务合作方面，涅·钱达里副教授认为，深化合作，维持一条和平、稳定与长期友好的边界线，依然是越南与柬埔寨之间不可或缺的坚实支柱。（完）

越通社