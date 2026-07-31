越南政府副总理胡国勇主持召开有关设立兴安省高新技术园区会议

越通社河内——越南政府副总理胡国勇31日上午在政府驻地主持会议，讨论关于设立兴安省高新技术园区的事宜。



政府办公厅副主任陈英进在会上表示，政府办公厅已审查科技部提交关于审议设立兴安省高新技术园区并颁布其运行规程的决定。科技部已征求各相关部委和机关的意见，基本上同意设立兴安省高新技术园区的建议。



兴安省人民委员会主席阮孟权表示，高新技术园区预计位于环龙乡和越安乡，研究规模为496.1公顷。该地理位置使兴安高新技术园区能够直接吸引来自河内的高素质人力与智慧资源，同时连接整个北部重点经济区（北宁、海防、广宁、富寿、宁平）的生产与物流供应链。



兴安省人民委员会主席阮孟权讲话。图自越通社

阮孟权表示，在兴安省乃至全国正集中力量吸引投资，促进经济社会发展的背景下，这是该省过去一段时间重点推进的核心任务之一。



兴安省人民委员会主席建议政府副总理就两项内容给予指导意见。具体而言，按规定，建立兴安省高新技术园区的决定权限属于政府总理。关于授权兴安省人民委员会批准运行规程的规定，兴安省人民委员会主席建议各相关机关，特别是司法部，继续对2015年《法律规范性文件颁布法》的规定进行审查与研究，以按正确权限完善规定，确保在实施过程中顺畅无阻并避免产生障碍。



胡国勇副总理在会议上发表总结讲话时，同意呈报政府总理审议并签署设立兴安省高新技术园区决定的方案；决定中将交由兴安省人民委员会颁布该高新技术园区的运行规程。



胡国勇副总理表示，这种做法既能确保符合法律规定的权限严谨性，又能在组织实施过程中为地方提供便利。科技部将负责起草决定草案，并同司法部、兴安省人民委员会及政府办公厅配合，完善档案，呈报政府总理签署颁布。



政府副总理要求，决定草案须明确体现交由兴安省人民委员会颁布该高新技术园区运行规程的内容，确保严格符合法律规定。



科技部须同各相关机关配合，抓紧审查并完善决定草案，于2026年8月5日前呈报政府总理审议通过。（完）