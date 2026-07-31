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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.31）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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庆祝东盟成立59周年升旗仪式。图自越通社

越通社河内——·7月31日，在越南外交部总部，庆祝东盟成立59周年（1967年8月8日—2026年8月8日）和越南加入东盟31周年（1995年7月28日—2026年7月28日）的东盟升旗仪式隆重举行。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠主持仪式。阅读全文

·越南政府副总理胡国勇31日上午在政府驻地主持会议，讨论关于设立兴安省高新技术园区的事宜。阅读全文

·柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）及国会高级代表团刚刚结束于7月27日至29日对越南进行为期3天的正式访问。此次访问旨在本着“以人为本”的精神，按照“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针，继续培育和巩固两国之间更加紧密与坚实的友谊与合作。阅读全文

·在越南科技部于7月31日在河内举行的2026年7月例行新闻发布会上，国家数字化转型局副局长黎英俊表示，2026年7月是国家数字化转型进程中的特别重要时刻，《数字化转型法》于7月1日正式生效。随着该法的实施，多项重要规范性法律文件、战略、标准和指导文件相继出台，有助于完善体制，为在全国范围内全面推进数字化转型奠定基础。阅读全文

·值此第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开之际，《越南之乡》杂志总编辑范庆南就海外越南人在民间外交、文化外交和国家形象推广中的作用接受了越通社记者的采访。 阅读全文

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国家就业交易平台上线仪式。图自越通社

·越南内务部与同奈市人民委员会于7月31日在同奈市联合举办会议，正式发布国家就业交易平台并揭牌成立同奈市劳务派遣企业协会。阅读全文

·在榴莲高速增长之后，“新星”正在指向胡椒、龙虾、椰子、香蕉等，每个越南人家中熟悉的农产品都有潜力成为十亿美元出口产业。2026年上半年，农产品出口额达360亿美元，同比增长6%。虽然增速仍低于两位数的目标，但一些“新星”正在崭露头角，潜力巨大。阅读全文

·7月30日，在兴安省黎贵惇文化名人纪念区，越南文化体育与旅游部文化艺术展览中心与兴安省文化体育与旅游厅联合举办了“文化名人黎贵惇的遗产”展览开幕式。阅读全文

·胡志明市是一片汇聚多元文化之地，其独特的城市品格是在长期发展过程中逐步形成的。豪爽开放、重情重义、包容友善、勇于创新等优秀品质，成为这座城市鲜明的文化标识，也成为推动城市迈向高质量、可持续发展的重要内生动力。阅读全文

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春曲——富寿省富有特色的文化类型。图自越通社

·在落实越共中央政治局2026年1月7日关于新时期越南文化发展的第80-NQ/TW号决议过程中，富寿省正大力推进特色文化价值挖掘与旅游发展相结合。凭借丰富的文化遗产和自然资源基础，该省逐步打造特色旅游产品，为经济社会发展注入动力。阅读全文

·海防市白龙尾特区是每一寸土地都浸润着守护国家主权的汗水与意志的“活界碑”之地。从当年荒凉贫瘠的孤岛，如今的白龙尾正焕发新生，彰显着汪洋中一座坚固堡垒的地位。阅读全文

·今年8月，位于河内的越南各民族文化旅游村将成为精彩的文化之约，举办以“通过高棉同胞文化回归西部”为主题的系列活动。阅读全文

·7月30日，河内市委书记陈德胜会见了由 Central Retail（越南）总经理奥利维尔·伯纳德·R·朗莱（Olivier Bernard R. Langlet）率领的工作代表团。阅读全文

·据越通社驻阿姆斯特丹记者报道，7月30日，越南政府副总理阮文胜主持了与荷兰龙头企业的座谈会。阅读全文

·越共十四届三中全会已为《土地法》及相关法律的修改确定了多项重大方向，其中强调要革新土地治理思维。许多专家、管理者建议继续完善土地征收、补偿、定价、分级分权及土地增值收益调节等机制，以确保国家、人民和企业之间的利益和谐。阅读全文

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第八届越老柬三国少年儿童联欢会在胡志明市圆满闭幕。图自越通社

·7月30日晚，以“友谊的怀抱”为主题的2026年第八届越老柬三国少年儿童联欢会在胡志明市圆满闭幕。阅读全文


·越南政府总理颁布关于新时期国家价值观、文化价值观、家庭价值观和越南人规范建设实施计划的第1189/QD-TTg号决定，被视为将党关于文化与人的发展观点具体化的重要一步。

·在首都万象举行的老挝政府2026年7月例行会议上，该国政府指示相关部委及地方抓紧研究确定连接老挝与越南的输油管道投资建设方案，并在8月份向政府汇报，以在全球燃料市场动荡加剧背景下加强国家能源安全。

·日本多家媒体和电视台纷纷报道了5名越南劳动者在日本熊本县地震中勇敢救出一名90岁老妪的感人事迹，其中高度评价当地越南人社群的互助精神。（完）

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