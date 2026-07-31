胡志明市的人格魅力——这座城市的特殊文化遗产

越通社河内 ——胡志明市是一片汇聚多元文化之地，其独特的城市品格是在长期发展过程中逐步形成的。豪爽开放、重情重义、包容友善、勇于创新等优秀品质，成为这座城市鲜明的文化标识，也是推动城市迈向高质量、可持续发展的重要内生动力。



历史积淀孕育独特城市品格



自西贡—嘉定成立时期，这里就是多民族、多文化交汇融合之地。特殊的自然环境和长期的人文交流，造就了当地人民豪爽、直率、友善、仗义、包容的性格特征。随着城市不断发展，这些品质又进一步融入了敢为人先、勇于创新、坚韧不拔的精神。



多年来，这些品质是胡志明市在长期发展过程中形成并不断传承的重要文化价值。



胡志明市干部学院原政治理论系主任武氏梅莺表示，南部地区和昔日西贡人民的优秀文化传统，在改革开放以来得到持续传承和发扬。作为全国改革创新的重要先行者，胡志明市创造了许多具有示范意义的发展经验，并率先开展工业化、现代化和对外开放实践，同时发起扶贫济困、无偿献血、“零元餐馆”等一系列爱心公益活动，为全国推广工作提供了经验。



胡志明市原市委副书记、原市人民议会主席范芳草认为，西贡人最鲜明的特点之一就是开放、包容。这种开放体现在城市能够包容来自各地的移民，积极吸收先进思想，尊重不同文化、宗教和社会背景，始终保持互助互爱的传统。

“腾飞城市”系列在第12届胡志明市奥黛节上展示。图自越通社

范芳草表示，人口、文化和宗教的多元融合，为胡志明市注入了持续发展的活力，使这座城市既现代开放，又充满人文关怀，形成了独具特色的城市文化。



弘扬城市精神 激发发展活力



专家认为，胡志明市经济发展必须与建设文明、现代、富有文化特色的市民相结合。这一方向与越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议以及政府总理关于全面实施国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人行为规范的第1189号决定高度契合。



范芳草建议，应制定并广泛推广符合城市特点的行为规范，引导市民践行文明礼仪、社会责任和团结互助精神，同时积极吸收世界优秀文化成果，不断完善现代城市文明建设。



从日常生活角度来看，硕士、优秀艺术家吴范幸翠认为，应重视保护地方语言的规范和纯正，无论是在正式文本还是日常交流中，都应保持语言特色。她指出，语言不仅是交流工具，更承载着一座城市的文化传统、价值观念和精神气质。



在国际融合不断深入的背景下，保护和弘扬胡志明市独特的人文价值，不仅有助于保持城市文化特色，也将进一步发挥人的力量这一最宝贵的发展资源，为建设现代化、创新型、重情重义、可持续发展的城市提供坚实支撑。（完）