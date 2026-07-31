文化

胡志明市的人格魅力——这座城市的特殊文化遗产

胡志明市是一片汇聚多元文化之地，其独特的城市品格是在长期发展过程中逐步形成的。豪爽开放、重情重义、包容友善、勇于创新等优秀品质，成为这座城市鲜明的文化标识。

胡志明市是一片汇聚多元文化之地。图自越通社
胡志明市是一片汇聚多元文化之地。图自越通社

越通社河内 ——胡志明市是一片汇聚多元文化之地，其独特的城市品格是在长期发展过程中逐步形成的。豪爽开放、重情重义、包容友善、勇于创新等优秀品质，成为这座城市鲜明的文化标识，也是推动城市迈向高质量、可持续发展的重要内生动力。

历史积淀孕育独特城市品格

自西贡—嘉定成立时期，这里就是多民族、多文化交汇融合之地。特殊的自然环境和长期的人文交流，造就了当地人民豪爽、直率、友善、仗义、包容的性格特征。随着城市不断发展，这些品质又进一步融入了敢为人先、勇于创新、坚韧不拔的精神。

多年来，这些品质是胡志明市在长期发展过程中形成并不断传承的重要文化价值。

胡志明市干部学院原政治理论系主任武氏梅莺表示，南部地区和昔日西贡人民的优秀文化传统，在改革开放以来得到持续传承和发扬。作为全国改革创新的重要先行者，胡志明市创造了许多具有示范意义的发展经验，并率先开展工业化、现代化和对外开放实践，同时发起扶贫济困、无偿献血、“零元餐馆”等一系列爱心公益活动，为全国推广工作提供了经验。

胡志明市原市委副书记、原市人民议会主席范芳草认为，西贡人最鲜明的特点之一就是开放、包容。这种开放体现在城市能够包容来自各地的移民，积极吸收先进思想，尊重不同文化、宗教和社会背景，始终保持互助互爱的传统。

vnanet-potal-khai-mac-le-hoi-ao-dai-thanh-pho-ho-chi-minh-lan-thu-12-8625609.jpg
“腾飞城市”系列在第12届胡志明市奥黛节上展示。图自越通社

范芳草表示，人口、文化和宗教的多元融合，为胡志明市注入了持续发展的活力，使这座城市既现代开放，又充满人文关怀，形成了独具特色的城市文化。

弘扬城市精神 激发发展活力

专家认为，胡志明市经济发展必须与建设文明、现代、富有文化特色的市民相结合。这一方向与越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议以及政府总理关于全面实施国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人行为规范的第1189号决定高度契合。

范芳草建议，应制定并广泛推广符合城市特点的行为规范，引导市民践行文明礼仪、社会责任和团结互助精神，同时积极吸收世界优秀文化成果，不断完善现代城市文明建设。

从日常生活角度来看，硕士、优秀艺术家吴范幸翠认为，应重视保护地方语言的规范和纯正，无论是在正式文本还是日常交流中，都应保持语言特色。她指出，语言不仅是交流工具，更承载着一座城市的文化传统、价值观念和精神气质。

在国际融合不断深入的背景下，保护和弘扬胡志明市独特的人文价值，不仅有助于保持城市文化特色，也将进一步发挥人的力量这一最宝贵的发展资源，为建设现代化、创新型、重情重义、可持续发展的城市提供坚实支撑。（完）

越通社
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #胡志明市的人格魅力 #城市 #特殊文化遗产 #第80号决议 胡志明市
关注 VietnamPlus

文化之光

越南—新纪元

相关新闻

老战士们在胡志明市黎氏莲公园归集的烈士遗骸安放处默默缅怀战友。图自越通社

胡志明市拟于8月为黎氏莲公园归集的烈士遗骸举行追悼安葬仪式

据胡志明市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，在预计于2026年8月完成搜寻归集工作后，该单位正拟定方案，参谋胡志明市委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线胡志明市委员会，为在胡志明市黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园归集的烈士遗骸举行追悼与安葬仪式，确保庄严隆重并符合相关规定。

胡志明市免费乘车首月公交乘客量增长39% 图自越通社

胡志明市：公交免费政策带动公交与地铁客流双增长

胡志明市实施公交免费乘车政策一个月以来，公共交通客流实现显著增长。其中，公交客运量同比增长39%，地铁一号线（滨城—仙泉）客运量同比增长约15%。上述数据由胡志明市建设局于7月30日在总结市人民议会免费乘车政策实施一个月情况的会议上公布。

胡志明市在新山一国际机场设立旅游推广柜台。图自越通社

胡志明市旅游业：从景点开发转向价值链构建

在拓展发展空间后，胡志明市旅游业正从单一景点开发转向构建产业价值链，结合国内外多样化的体验类型和刺激消费计划。这一做法帮助该市今年前几个月游客量和旅游收入保持强劲增长势头。

更多

各位代表参观展览。图自越通社

“文化名人黎贵惇的遗产”展览开幕

7月30日，在兴安省黎贵惇文化名人纪念区，越南文化体育与旅游部文化艺术展览中心与兴安省文化体育与旅游厅联合举办了“文化名人黎贵惇的遗产”展览开幕式。

春曲——富寿省富有特色的文化类型。图自越通社

富寿省：促遗产“热”起来 使旅游“火”起来

在落实越共中央政治局2026年1月7日关于新时期越南文化发展的第80-NQ/TW号决议过程中，富寿省正大力推进特色文化价值挖掘与旅游发展相结合。凭借丰富的文化遗产和自然资源基础，该省逐步打造特色旅游产品，为经济社会发展注入动力。

参加系列活动的有来自11个地方、属于16个民族的100多名少数民族同胞。图自越通社

在河内市体验南部高棉文化色彩

今年8月，位于河内的越南各民族文化旅游村将成为精彩的文化之约，举办以“通过高棉同胞文化回归西部”为主题的系列活动。

黎贵惇诞辰300周年特殊邮票问世。图自越通社

越南发行黎贵惇诞辰300周年特殊邮票

7月30日，越共中央宣教与民运部、科技部、越南社会科学翰林院及兴安省人民委员会在兴安省会议中心联合举行 “纪念文化名人黎贵惇诞辰300周年（1726-2026）” 特殊邮票发行仪式。

越南各民族文化旅游村内的民族文化交流节吸引了大批民众与游客前来参与。图自越通社

唤醒首都河内的“旅游村寨”

河内不止有古街、还剑湖和千年文化遗产——如今，这座城市的旅游版图正悄然向郊外延伸，一批特色鲜明的社区旅游目的地逐渐走入公众视野。从浸润芒族风情的美德乡芒谷(Mường Cốc)，到展现瑶族生活图景的巴维板绵村（Bản Miền），再到荟萃54个民族文化的越南各民族文化旅游村，这些“旅游村寨”正为河内塑造别具一格的旅游名片，回应着国内外游客对体验式、绿色化、可持续旅游的深层期待。

厨师正在为顾客准备鸡肉河粉。图自越通社

河内河粉：从遗产到文化IP

河内发起“从非物质文化遗产‘河内河粉’到文化IP创意”大赛，体现了一种新的思维方式，即文化被视为内生资源，能够为经济社会发展创造新的价值。

青年工程——国家革命历史遗迹布泽车站的数字化项目，帮助民众、游客及年轻一代更深入地了解家乡的历史价值。图自越通社

越南推动遗产转化为文化产业发展的资源

凭借庞大的遗产宝库，越南拥有许多国家难以企及的宝贵资本。在全球一体化和竞争背景下，将遗产转化为数据资源、数字化知识、知识产权和发展文化产业，是发挥国家软实力、为国家发展创造动力的必然要求。

应用人工智能技术的机器人在胡志明市历史博物馆提供参观导览服务。图自《人民报》

人工智能驱动文化产业创新发展

在文化产业发展过程中，人工智能正成为改变产品创造、生产和分销方式的核心技术，有助于保护文化遗产，推广民族文化特色以及提升产业竞争力并拓展国际市场。然而，人工智能的应用也带来关于版权保护、数据治理以及高素质人才培养等方面的挑战。

国际游客在活动上品尝咖啡。图自越通社

当中部特产“遇上”创意咖啡

凭借玉灵人参、茶蓬桂皮、南乌鱼露等浓郁中部特色的特产及特色农产品，岘港市多家企业和咖啡调饮师正不断创新，推出将咖啡与当地特产相结合的新型饮品。

一名越南裔加拿大儿童在加拿大多伦多传统越南语课堂上。图自越通社

弘扬越南语：搭建海外越裔青少年与祖籍国之间的桥梁

越通社驻渥太华记者报道，专门针对海外越侨子女的越南语在线学习平台日前在加拿大正式发布。“越南语线上学校”不仅实现了教材数字化，还融入越南文化、历史知识以及多种互动学习形式，帮助海外越裔青少年学习母语，并进一步增强他们与祖籍国的联系。

外国游客在越南春节空间拍照留念。图自越通社

文化发展：实现越南软实力新突破

越共中央政治局2026年5月19日颁布的第06-NQ/TW号决议为对外工作和文化外交赋予了新的历史使命：不仅停留在维护国家利益，更要成为“在国际舞台上展现越南本领、特色与体量的方式，成为传播越南文明价值、在国际社会中建立尊重、信任与影响力的方式”。

“河内旅游奥黛节”开幕式上的奥黛秀。图自越通社

以文化资源唤醒都市空间

文化空间不仅存在于被保护的古迹中，还体现在每一座建筑、每一个街角和城市记忆之中。根据越共中央政治局关于发展越南文化第80-NQ/TW号决议的要求，多个地方正在设法将这些价值带回生活，使其成为创意和可持续发展的内生资源。