富寿省：促遗产“热”起来 使旅游“火”起来

越通社河内——在落实越共中央政治局2026年1月7日关于新时期越南文化发展的第80-NQ/TW号决议过程中，富寿省正大力推进特色文化价值挖掘与旅游发展相结合。凭借丰富的文化遗产和自然资源基础，该省逐步打造特色旅游产品，为经济社会发展注入动力。



当遗产成为特色旅游产品



在越池坊雄芦古村祠堂，春曲经常为国内外游客表演。这种已被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录的艺术形式不仅得到保护，还成为极具祖地特色的旅游产品。



春曲安泰坊坊长、人民艺人阮氏历表示，前往各遗产点的游客日益增多，为传播春曲价值创造了条件，也激励艺人们继续保护和传承这一遗产。



富寿省不仅开发利用单个遗产，还正在将雄王文化空间、春曲与节日体系、手工艺村、生态旅游、度假和社区连接起来，以打造特色文化旅游产品生态系统，有助于延长游客停留时间并提高消费水平。



在发展空间扩大后，该省加强了与三岛、清水、春山国家公园、龙骨茶山、和平湖、梅州、金杯等目的地的连接，以开发与各民族特色相结合的文化旅游、宗教旅游、度假和体验旅游产品。



富寿省旅游协会主席阮玉麟表示，该协会正协助提升服务质量，开发生态旅游和社区旅游，组织考察活动并连接旅游企业，以打造符合市场需求的产品。2026年上半年，富寿省接待游客超过1050万人次，旅游收入达10.75万亿越盾。



根源文化旅游品牌定位



在发挥已有成果的基础上，富寿省继续从保护思维转向弘扬遗产价值与旅游和文化产业发展相结合。



春曲表演。图自越通社



富寿省文化体育旅游厅副厅长武氏怀芳表示，今后该省将吸引投资发展文化产业；在品牌建设和旅游推广中加强科技应用和数字化转型；实现遗产数据数字化，在讲解和体验中应用技术，逐步将富寿定位为根源文化旅游目的地。



与此同时，该省继续投资于基础设施建设，提升服务质量，开发度假、生态、社区等产品，打造特色美食，并加强推广宣传。“富寿——为爱而行”刺激计划也已启动，旨在丰富产品种类并提升游客体验。



2026年，富寿省设定了接待约1500万人次游客、旅游收入超过1.6万亿越盾的目标，在有效开发遗产价值的基础上，逐步打造“根源文化旅游”品牌，为实现可持续经济社会发展目标作出贡献。（完）