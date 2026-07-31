Multimedia

视频

探访鸟栖国家公园 沉浸式体验湿地生活

周末，与其前往咖啡馆或熟悉的娱乐场所，不少越南年轻人选择来到鸟栖国家公园（Tràm Chim），开启一场亲近自然的生态之旅。乘上一叶小舟，远离城市喧嚣，广袤葱郁的同塔梅湿地风光徐徐铺展眼前。

在鸟栖国家公园，大自然不仅可供观赏，更能沉浸式体验。游客穿梭于白千层林间，泛舟荷花湿地，欣赏只在涨水期盛开的野花，再登上观景台，将辽阔壮美的湿地景观尽收眼底。

相比热门“打卡点”，真正吸引年轻游客的，是一系列充满乡土气息的特色体验。他们跟随当地居民体验收鱼笼、收鼠窝，或划船采收野生稻，在亲近自然的过程中感受当地传统生产生活方式。每一次体验，不仅带来新鲜感，也让年轻人更加深刻地体会到人与自然和谐共生的生态理念。

同塔大学文化旅游与社会工作系学生阮梅草：“能够亲身体验这样的文化旅游模式让我觉得非常有意义。它不仅丰富了我的实践经历，也让我积累了更多经验。今后带游客参观时，我可以结合自己的亲身体验，向他们介绍这种生态旅游模式的特色，讲述它为什么有趣、能带来哪些收获，让游客更愿意参与其中，真正感受生态体验的魅力。”

鸟栖国家公园是越南第四处拉姆萨尔国际重要湿地，也是全球第2000处拉姆萨尔湿地。这里不仅栖息着230多种鸟类、52种淡水鱼以及众多特色湿地植物，更完整保留着当地居民世代与自然和谐共生的生活方式，是越南最具代表性的湿地生态系统之一。

如今，鸟栖国家公园正逐渐成为绿色旅游的新热门目的地。同塔省携手国际组织和同塔大学推进多项生态保护项目，在加强生物多样性保护的同时，积极探索生态旅游与社区发展相结合的新模式，努力实现自然保护与缓冲区居民可持续生计协调发展，让生态资源持续转化为绿色发展新动能。（完）

#鸟栖 #生态旅游 #绿色转型 #生物多样性
关注 VietnamPlus

绿色转型/循环经济

气候变化

相关新闻

强化科技支撑 构建现代化森林防灭火体系

强化科技支撑 构建现代化森林防灭火体系

目前，同塔省正值旱季，高温炎热，林区内沟渠水位下降甚至干涸，森林火灾风险加大。针对这一形势，各林地管理单位主动采取多项防火措施。其中，鸟栖（Tràm Chim）国家公园积极推进现代技术和设备的应用，在森林火灾隐患的早期、远程监测方面成效显著。

鸟栖是越南第二个拉姆萨尔湿地、世界第2000个拉姆萨尔湿地。图自越通社

鸟栖国家公园可持续“复苏”湿地生态系统

同塔省鸟栖（Tràm Chim）国家公园正实施多项措施，以可持续恢复湿地生态系统——这是同塔梅地区现存为数不多的典型生态系统之一。该区域不仅具有保护生物多样性的价值，还在水源调节和地方经济社会发展中发挥着重要作用。

同塔鸟栖国家公园推进湿地生态复苏

同塔鸟栖国家公园推进湿地生态复苏

同塔省鸟栖国家公园正积极推进湿地生态系统的可持续“复苏”。科学合理的水文调控被视为关键因素，有助于当地动植物群落逐步恢复与发展。该区域不仅承担着蓄水与调节水源的重要功能，也为地方经济社会的可持续发展提供坚实支撑。

更多

北宁冲刺中央直辖市 外资企业寄予厚望

北宁冲刺中央直辖市 外资企业寄予厚望

作为一家独资企业，北宁VSIP长期投资于工业园区和城市基础设施，扎根北宁省近20年，见证了当地经济社会的跨越式发展。从最初仅开发一个工业园区，到如今建成了慈山和安峰两大工业园区，总面积超过900公顷，吸引来自多个国家和地区的近170家企业入驻，为10多万名劳动者创造了就业岗位。

创造性劳动必须成为国家未来最重要的资源

创造性劳动必须成为国家未来最重要的资源

7月30日下午，越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会主任苏林主持召开指导委员会会议，总结自成立以来的工作成果并部署今后重点任务。

美国提供档案资料 协助越南展开 “500个昼夜战役”

美国提供档案资料 协助越南展开 “500个昼夜战役”

目前，越南全国正在深入推进烈士遗骸搜寻归集与身份确认专项行动。不久前，在胡志明市黎氏莲公园发现了一处1968年戊申春节总进攻和总起义期间牺牲烈士的集体墓地。而开启这次搜寻的重要“金钥匙”之一，正是珍贵的历史档案资料。

越南集邮家用30万枚邮票留存胡伯伯与黄沙、长沙群岛影像

越南集邮家用30万枚邮票留存胡伯伯与黄沙、长沙群岛影像

超过60年的集邮生涯，安江省话山乡现年74岁的陈友惠先生已建立起一个庞大的邮票收藏体系，拥有超过30万枚邮票和24个极具历史价值的专题集，其中包含关于胡志明主席珍贵影像的专题集以及“黄沙和长沙群岛归属越南”的专题集。

世行：要成为高收入国家，越南须“跨越”生产率陷阱

世行：要成为高收入国家，越南须“跨越”生产率陷阱

若想在2045年成为高收入国家，越南将无法继续主要依赖廉价劳动力或外国直接投资资金流等传统优势来实现增长。据世界银行称，下一发展阶段的关键在于提高生产率、推动创新，以及建设足以创造高附加值的国内企业部门。

黎明兴总理：国际货币基金组织是越南战略政策咨询伙伴

黎明兴总理：国际货币基金组织是越南战略政策咨询伙伴

7月28日下午，越南政府总理黎明兴会见了国际货币基金组织（IMF）现任驻柬埔寨、老挝和越南首席代表约亨·施密特曼（Jochen Schmittmann），以及自2026年8月23日起担任国际货币基金组织驻越南和老挝候任首席代表法祖林·贾马鲁丁（Fazurin Jamaludin）。

31年携手同行 越南与东盟共促发展

31年携手同行 越南与东盟共促发展

自1995年7月28日正式成为东盟第七个成员国31年来，越南始终与东盟携手同行，不断提升国际影响力，成长为东盟积极主动，担当有为，富有责任感的重要成员。回顾越南加入东盟31年的发展历程，多位地区专家，学者和研究人员认为，作为较晚加入东盟的成员，越南迅速融入东盟合作进程，积极履行成员责任，并逐步形成了独具特色的“越南印记”。

进一步深化越柬议会外交合作

进一步深化越柬议会外交合作

应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）于7月27日至29日对越南进行正式访问。值此之际，越通社驻金边记者就此次访问的意义及值得关注的亮点，采访了金边皇家大学（RUPP）国际研究与公共政策研究院（IISPP）院长聂·昌达里副教授，博士。

昆岛——碧海蓝天间的“红色地址”

昆岛——碧海蓝天间的“红色地址”

据昆岛国家遗迹区管理委员会统计，7月1日至22日期间，前往杭阳烈士陵园、杭胶烈士陵园、昆岛博物馆及各历史遗迹参观、祭奠的游客量达近7.25万人次。游客数量大幅增长，对维护治安秩序、交通疏导、环境卫生以及住宿、交通运输等服务保障提出了更高要求。昆岛特区和遗迹管理部门悬挂了1600多面红旗，摆放了3000余盆鲜花，并安排工作人员24小时值守，全力保障系列缅怀活动顺利开展。

越南发布首批铝锭产品

越南发布首批铝锭产品

越南首批国产铝锭产品于26日上午在林同省仁基工业园正式发布。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席发布仪式，并与中央有关部委及多个地方领导共同见证这一重要时刻。