探访鸟栖国家公园 沉浸式体验湿地生活

在鸟栖国家公园，大自然不仅可供观赏，更能沉浸式体验。游客穿梭于白千层林间，泛舟荷花湿地，欣赏只在涨水期盛开的野花，再登上观景台，将辽阔壮美的湿地景观尽收眼底。

相比热门“打卡点”，真正吸引年轻游客的，是一系列充满乡土气息的特色体验。他们跟随当地居民体验收鱼笼、收鼠窝，或划船采收野生稻，在亲近自然的过程中感受当地传统生产生活方式。每一次体验，不仅带来新鲜感，也让年轻人更加深刻地体会到人与自然和谐共生的生态理念。

同塔大学文化旅游与社会工作系学生阮梅草：“能够亲身体验这样的文化旅游模式让我觉得非常有意义。它不仅丰富了我的实践经历，也让我积累了更多经验。今后带游客参观时，我可以结合自己的亲身体验，向他们介绍这种生态旅游模式的特色，讲述它为什么有趣、能带来哪些收获，让游客更愿意参与其中，真正感受生态体验的魅力。”

鸟栖国家公园是越南第四处拉姆萨尔国际重要湿地，也是全球第2000处拉姆萨尔湿地。这里不仅栖息着230多种鸟类、52种淡水鱼以及众多特色湿地植物，更完整保留着当地居民世代与自然和谐共生的生活方式，是越南最具代表性的湿地生态系统之一。

如今，鸟栖国家公园正逐渐成为绿色旅游的新热门目的地。同塔省携手国际组织和同塔大学推进多项生态保护项目，在加强生物多样性保护的同时，积极探索生态旅游与社区发展相结合的新模式，努力实现自然保护与缓冲区居民可持续生计协调发展，让生态资源持续转化为绿色发展新动能。（完）