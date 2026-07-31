“文化名人黎贵惇的遗产”展览开幕

越通社兴安省——7月30日，在兴安省黎贵惇文化名人纪念区，越南文化体育与旅游部文化艺术展览中心与兴安省文化体育与旅游厅联合举办了“文化名人黎贵惇的遗产”展览开幕式。



越南文化艺术展览中心主任阮恒俄在致开幕词时表示，此次展览通过大量图片、文献、木版复制品、碑文及古籍，全面介绍黎贵惇名人的生平、事业及其庞大的知识宝库。活动同时突出了其治国安民、维护主权、保持国体以及发展文化外交的卓越思想。在现代背景下，他倡导的“实学、实业”与“重用贤才”理念依然具有鲜明的时代价值，确立了教育、知识与创新是国家可持续发展的基础。



兴安省文化体育与旅游厅代表指出，展览围绕黎贵惇生平与学术成就、军事与外交才能以及遗产保护等丰富主题展开，不仅弘扬了宝贵的历史价值，还激励了青年一代尊师重教的精神与奉献渴望。





在越南历史上，黎贵惇（1726—2026年）是一位跨越时代的杰出学者和文化名人。他幼时聪颖过人，科举考试屡占鳌头，后成为一名清正廉洁、刚直不阿的官吏。他留下的学术遗产几乎涵盖了所有知识领域。鉴于其作出的巨大贡献，联合国教科文组织（UNESCO）已通过决议，正式将其列为全球纪念的名人，并共同开展其诞辰300周年纪念活动。这一殊荣印证了黎贵惇的思想价值与人文精神已成为人类文明的共同财富。



本次展览是迎接文化名人黎贵惇诞辰300周年（1726—2026年）的核心活动之一，展期将持续至2026年8月3日。（完）



