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兴安省将举行越南文化名人黎贵惇诞辰300周年国家级纪念典礼

兴安省将于7月31日举行越南文化名人黎贵惇诞辰300周年国家级纪念典礼，预计吸引约6000名代表和民众参加。

黎贵惇诞辰300周年开展系列纪念活动的新闻发布会。图自VOV
黎贵惇诞辰300周年开展系列纪念活动的新闻发布会。图自VOV

越通社兴安——兴安省将于7月31日举行越南文化名人黎贵惇诞辰300周年国家级纪念典礼，预计吸引约6000名代表和民众参加。

7月21日下午，兴安省人民委员会召开新闻发布会，介绍越南文化名人黎贵惇诞辰300周年的相关纪念活动。

兴安省人民委员会副主席范文严在新闻发布会上表示，文化名人黎贵惇的一生和事业是勤学精神、科学思维和报效国家抱负的象征。

范文严指出，黎贵惇留下的思想和学术遗产在当今时代仍具有重要价值，尤其对发展科学教育和建设学习型社会具有重要意义。

纪念典礼期间将开展多项重要内容，包括公布联合国教科文组织（UNESCO）关于推崇文化名人黎贵惇的决议和题为《璀璨越南文明》的特别文艺演出再现榜眼黎贵惇的一生、事业及其重要而辉煌的人生历程。

兴安省人民委员会副主席范文严还表示，该省正开展多项切实活动，以弘扬文化名人黎贵惇的遗产价值。其中包括设立黎贵惇科学技术奖；将其生平与事业内容纳入地方教育课程；同时继续修缮与黎贵惇相关的历史遗迹工程等。

在新闻发布会上，兴安省科学与技术厅代表正式启动2026年黎贵惇科学技术奖。

兴安省文化体育与旅游厅公布了第478/QĐ-TTg号决定，批准对兴安省陈朝诸王陵墓及祭祀遗址国家级特殊遗迹的保护、修缮与修复规划。（完）

越通社
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