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白龙尾岛——坚不可摧的“海上前哨堡垒”

海防市白龙尾特区是每一寸土地都浸润着守护国家主权的汗水与意志的“活界碑”之地。

白龙尾岛守备营坚定守护神圣的海洋岛屿主权。图自越通社
白龙尾岛守备营坚定守护神圣的海洋岛屿主权。图自越通社

越通社海防市——海防市白龙尾特区是每一寸土地都浸润着守护国家主权的汗水与意志的“活界碑”之地。从当年荒凉贫瘠的孤岛，如今的白龙尾正焕发新生，彰显着汪洋中一座坚固堡垒的地位。

白龙尾面貌焕然一新，离不开历代干部、党员和岛上军民的密切指导与奉献精神。

白龙尾特区党委书记裴中进强调，特区党委和政府的首要任务是保障岛上军民的物质和精神生活，同时维护国防安全。只有每一位居民和战士同心协力、互相信任，筑牢“民心阵势”，白龙尾才能真正坚不可摧。

白龙尾岛守备营政委范春芽少校表示，对每一位战士来说，岛就是家，大海就是故乡，守护每一寸前沿土地是发自内心的命令。尽管自然条件恶劣，尽管狂风暴雨，岛上军民依然一心一意，坚决守护神圣的海洋岛屿主权。

越共中央总书记、国家主席苏林7月29日出席全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上发言时强调，将越南建设成为海洋强国，将海洋确定为生存、发展和保卫祖国的空间。这一指示为白龙尾军民在风口浪尖坚定前行注入了更多意志和信心。

白龙尾特区党委书记裴中进表示，2026年前七个月，特区经济社会稳定发展，部分领域实现突破。总产值完成年度计划的51.39%，同比增长24.82%。财政收入完成年度计划的108.14%，同比增长73.36%。文化社会、社会保障、医疗、教育等领域得到保障。

岛上基础设施不断完善。白龙尾避风港已成为数千艘次渔船安全停泊、加油、供水和渔业后勤服务的可靠站点。武装力量始终与渔民并肩，协助搜救，在千重风浪中成为可靠依托。

海防市人民委员会主席杜成忠近日视察白龙尾特区时强调，白龙尾是在将海洋经济发展与国家主权捍卫相结合中的“活界碑”和关键战略空间。当前需要高度集中，发挥内生动力和协同配合，将特区建设成为北部湾模范经济—国防中心。（完）

富贵拥有众多自然景观。图自越通社

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越通社
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