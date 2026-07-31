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国家就业交易平台正式上线

越南内务部与同奈市人民委员会于7月31日在同奈市联合举办会议，正式发布国家就业交易平台并揭牌成立同奈市劳务派遣企业协会。

国家就业交易平台上线仪式。图自越通社
国家就业交易平台上线仪式。图自越通社

越通社同奈市——越南内务部与同奈市人民委员会于7月31日在同奈市联合举办会议，正式发布国家就业交易平台并揭牌成立同奈市劳务派遣企业协会。

经过3个月的试运行，该平台共吸引了超过1.4万人注册求职，5000多家企业参与招聘近30万个工作岗位。

该平台是一个在线招聘平台，同时也是劳务市场的重要数字基础设施。这是在全国范围内通用的平台，统一连接劳动者、企业、就业服务中心、培训机构及国家管理机关；逐步构建“国家劳务与就业数据库平台”，并与电子政务的其他数据库相整合。

国家就业交易平台应用人工智能和大数据，有助于更准确、迅速地将劳动者简历与企业的招聘需求相匹配。同时，它还提供用于分析和预测劳务市场发展趋势的数据，满足数字化转型阶段国家对劳动和就业的管理要求。

会议上，内务部副部长阮孟姜认为，为了使国家就业交易平台真正成为通用的数字平台，在连接劳动力供需和支持国家管理工作中发挥实效，未来一段时间，内务部就业局需继续与相关单位紧密配合，抓紧完善国家就业交易平台的正式版本，确保在今年年底前将全部功能投入运行。在推广过程中，需吸收各单位和劳动者的意见，朝着亲善友好、便捷易用的方向完善系统，充分满足各参与方的需求。

与此同时，加强宣传、指导和支持劳动者及企业接入到该平台，使国家就业交易平台成为劳动者和企业正式、可靠的渠道。

会上，同奈市劳务派遣企业协会与各企业签署了劳务供应合作备忘录。（完）

越通社
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