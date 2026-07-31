将国家价值体系从导向转化为发展力量

越通社河内——越南政府总理颁布关于新时期国家价值观、文化价值观、家庭价值观和越南人规范建设实施计划的第1189/QD-TTg号决定，被视为将党关于文化与人的发展观点具体化的重要一步。
越南国会文化与社会委员会专职委员、副教授裴怀山认为，第1189号决定的新亮点在于从“确定、宣传价值”转向“在全社会同步组织运行和实践价值”。此前，这些内容主要停留在导向层面，尚未形成从中央到基层的统一实施机制。
值得关注的是，该决定不仅明确了各价值体系的内涵，还阐明了四大价值体系之间的有机关系，其中国家价值体系定向目标和抱负；文化价值体系创造价值被接受和传播的环境；家庭价值体系是人格形成的基础；越南人规范既是实践主体，也是发展目标。
特别是，计划要求将价值细化至各领域、行业和群体对象的规范和守则。同时，将价值标准融入经济社会发展政策制定过程。价值将不再仅存在于口号或文件中，而必须在法律、政策、公务活动、教育和每个公民日常行为中体现。
裴怀山认为，最重要的是将每一种价值转化为可识别、可执行、可评估的具体行为。例如，“责任”必须通过干部按时完成工作来体现；“诚实”必须在考试、研究和经营中体现；“情义”必须通过对家庭和社区的相处方式体现。
每个生活环境都需要有适合的价值体系实现方式。在家庭中是关爱、平等、分享；在学校中，价值需要通过体验和行为文化来教育；在机关、单位中，价值必须成为公务道德标准；对企业而言，是廉洁、社会责任和可持续发展。一个特别重要的因素是干部、党员、领导者和有社会影响力人士的表率作用。
在评估标准方面，需要衡量人的行为变化和社会关系的质量。具体指标可包括守法程度、群众满意度、社区互助精神以及网络空间文明程度。评估需结合国家管理数据、社会学调查和群众反馈。
对年轻人而言，首要任务是建设积极、有吸引力的数字内容生态系统，让年轻人成为以自己世代语言创造和传播价值的主体。价值需要用日常故事、音乐作品、电影、短视频等适合各数字平台的方式讲述。第1189号决定要求运用人工智能、虚拟现实服务于教育和体验。然而，技术只是手段，内容质量和真实性才是决定性因素。
最重要的是，不要只对年轻人讲述价值体系，要为他们创造条件去体验、创新，并用行动证明这些价值。当年轻人感到自己是国家未来的建设主体时，价值体系将成为每个个体和整个民族发展的内生动力。（完）
“新技能”提升越南在奋发图强时代的价值
新加坡国立大学政治学系副主任比尔维尔·辛格（Bilveer Singh）教授在接受越通社驻新加坡记者采访时就越南迈入奋发图强新时代的改革举措进行了评估。他强调，这些改革举措将有助于越南在多方面提升国家价值，并在未来几年内受益。