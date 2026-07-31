社会

将国家价值体系从导向转化为发展力量

越南政府总理颁布关于新时期国家价值观、文化价值观、家庭价值观和越南人规范建设实施计划的第1189/QD-TTg号决定，被视为将党关于文化与人的发展观点具体化的重要一步。

资料图：全家人聚在一起包粽子迎新春。图自越通社
资料图：全家人聚在一起包粽子迎新春。图自越通社

越通社河内——越南政府总理颁布关于新时期国家价值观、文化价值观、家庭价值观和越南人规范建设实施计划的第1189/QD-TTg号决定，被视为将党关于文化与人的发展观点具体化的重要一步。

越南国会文化与社会委员会专职委员、副教授裴怀山认为，第1189号决定的新亮点在于从“确定、宣传价值”转向“在全社会同步组织运行和实践价值”。此前，这些内容主要停留在导向层面，尚未形成从中央到基层的统一实施机制。

值得关注的是，该决定不仅明确了各价值体系的内涵，还阐明了四大价值体系之间的有机关系，其中国家价值体系定向目标和抱负；文化价值体系创造价值被接受和传播的环境；家庭价值体系是人格形成的基础；越南人规范既是实践主体，也是发展目标。

特别是，计划要求将价值细化至各领域、行业和群体对象的规范和守则。同时，将价值标准融入经济社会发展政策制定过程。价值将不再仅存在于口号或文件中，而必须在法律、政策、公务活动、教育和每个公民日常行为中体现。

裴怀山认为，最重要的是将每一种价值转化为可识别、可执行、可评估的具体行为。例如，“责任”必须通过干部按时完成工作来体现；“诚实”必须在考试、研究和经营中体现；“情义”必须通过对家庭和社区的相处方式体现。

每个生活环境都需要有适合的价值体系实现方式。在家庭中是关爱、平等、分享；在学校中，价值需要通过体验和行为文化来教育；在机关、单位中，价值必须成为公务道德标准；对企业而言，是廉洁、社会责任和可持续发展。一个特别重要的因素是干部、党员、领导者和有社会影响力人士的表率作用。

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越南国会文化与社会委员会专职委员、副教授裴怀山。图自越通社

在评估标准方面，需要衡量人的行为变化和社会关系的质量。具体指标可包括守法程度、群众满意度、社区互助精神以及网络空间文明程度。评估需结合国家管理数据、社会学调查和群众反馈。

对年轻人而言，首要任务是建设积极、有吸引力的数字内容生态系统，让年轻人成为以自己世代语言创造和传播价值的主体。价值需要用日常故事、音乐作品、电影、短视频等适合各数字平台的方式讲述。第1189号决定要求运用人工智能、虚拟现实服务于教育和体验。然而，技术只是手段，内容质量和真实性才是决定性因素。

最重要的是，不要只对年轻人讲述价值体系，要为他们创造条件去体验、创新，并用行动证明这些价值。当年轻人感到自己是国家未来的建设主体时，价值体系将成为每个个体和整个民族发展的内生动力。（完）

新加坡国立大学政治学系副主任比尔维尔·辛格。图自越通社

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越通社
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