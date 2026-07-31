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2026年上半年越南医保基金支出近8.5万亿越盾 诊疗人次达9440万

越南社会保险局7月30日以视频方式召开全国会议，总结2026年上半年医保政策实施情况，并部署下半年医保基金费用管控任务。会议公布的数据显示，今年上半年，全国医保就诊人数约9440万人次，医保基金支出总额接近84.8万亿越盾，同比增长11.1%。

在河内市一医保支付点，邮政行业增加了服务窗口和工作人员数量，以便在人员密集时快速、便捷地完成支付工作。图自越通社
在河内市一医保支付点，邮政行业增加了服务窗口和工作人员数量，以便在人员密集时快速、便捷地完成支付工作。图自越通社

越通社河内——越南社会保险局7月30日以视频方式召开全国会议，总结2026年上半年医保政策实施情况，并部署下半年医保基金费用管控任务。会议公布的数据显示，今年上半年，全国医保就诊人数约9440万人次，医保基金支出总额接近84.8万亿越盾，同比增长11.1%。

据越南社会保险局统计，截至2026年6月底，全国共有3672家医疗机构开展医保诊疗服务，其中公立医疗机构2354家、私立医疗机构1318家，较2025年增加26家。医疗服务体系涵盖94家专科医疗机构、1498家基础医疗机构和2080家初级医疗机构，基本满足人民群众日益多样化的医疗需求。

今年上半年，全国医保就诊人次约9440万，与去年同期基本持平，其中住院治疗占10.3%，较2025年略有上升。医保基金支出达84.7658万亿越盾，完成全年预算支出的54.42%。

越南社会保险局局长黎雄山表示，近年来，社会保险部门同步采取多项措施，切实保障参保人员合法权益，同时积极指导各地落实自2026年起生效的新规，协助地方解决实施过程中遇到的困难。医保诊疗合同签订、费用审核及支付等工作均依法有序开展，有效维护了参保人员权益。

值得关注的是，信息技术、数字化转型、数据分析和人工智能在医保管理及费用审核中的应用持续推进。预警系统能够及时发现医保诊疗费用异常情况，有效遏制医保基金滥用和骗保行为。全国预算支出进度超出平均水平的省市已由28个减少至13个。

会议同时指出，当前医保基金运行仍面临一些困难和挑战。医保人均诊疗费用同比继续增长约11.7%；河内市、胡志明市、永隆省、金瓯省和山罗省等地医保基金支出增幅较高。部分地方仍存在费用结算材料积压、费用预警机制落实不到位、费用增长原因分析及责任落实不足等问题。

此外，根据政府第113/NQ-CP号决议，医保诊疗费用超预算、超支付总额部分的处理工作仍存在困难，特别是部分已解散或停止运营的医疗机构，影响了医保基金决算工作的推进。

会上，与会代表建议继续加强医保费用审核、检查和基金支出监管，指导医疗机构合理使用药品、医疗耗材和技术服务，并严格落实防范医保基金滥用和骗保的相关规定。

越南社会保险局副局长阮德和表示，加强医保诊疗费用管控，不仅有助于确保医保基金平衡运行，也有利于进一步提高参保人员特别是重症患者和困难群众的医疗保障水平。通过加强数据分析、风险评估、监督检查以及数字化转型和人工智能应用，将进一步提升医保基金管理效率，缩短费用支付周期。

会议总结时，黎雄山要求全行业继续全面梳理医保诊疗工作，提高监督检查和费用审核质量，主动配合卫生部门解决实际问题，同时严格落实行政纪律和工作规范，确保医保基金安全、高效使用，切实维护参保人员合法权益。（完）

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